Bei einem Autohändler in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben am Dienstag mindestens acht Autos gebrannt. Das Feuer war am frühen Morgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. „Im Moment ist der Himmel schwarz in Hockenheim“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Wegen der starken Rauchentwicklung seien umliegende Straßen abgesperrt worden. Die Löscharbeiten waren am Dienstagmorgen noch nicht angeschlossen. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht.