Glosse Achilles’ Nasenpanzer

Berlin / Thomas Block

Konzentriert man sich nur auf das Schmerzempfinden, dann befindet sich die menschliche Achillesferse mitten im Gesicht. Also, im übertragenen Sinne, die echte Achillesferse befindet sich natürlich noch immer dort, wo sie sich immer befunden hat. Am Nasenflügel aber sind wir schmerzempfindlicher als an jeder anderen Stelle des Körpers. Ein gezielter Kniff in die Nase bringt selbst die Härtesten zu Fall, da fängt auch Wladimir Putin an zu weinen wie ein kleines Mädchen. Probieren Sie es ruhig mal bei ihren Nachbarn aus.

Herausgefunden hat das der amerikanische Insektenforscher Michael Smith, indem er sich vom Scheitel bis zur Sohle an 25 verschiedenen Körperstellen von Bienen stechen ließ. Wieso er das getan hat, ist nicht überliefert, offenbar gibt es an der Kansas State University keine Praktikanten. Der Stich in den Nasenflügel landete ganz oben auf der Schmerzskala (9 von 10 Punkten), gefolgt vom Stich in den oberen Lippenrand (8,7) und die Achselhöhle (7).

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Smiths Ergebnisse rumgesprochen haben werden. Die Welt ist schlecht, schon bald wird irgendjemand auf die Idee kommen, Waffen zu bauen, mit denen es nicht mehr so verdammt schwer ist, Nasenflügel zu treffen. Besser Sie schützen Ihre Riecher schon jetzt – mit Panzernasen, Nasenhelmen, dicken Stoffbandagen. Hätte Achilles vernünftiges Schuhwerk getragen, wäre ihm viel Leid erspart geblieben.