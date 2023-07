Zwei deutsche Staatsbürger sind am Sonntagnachmittag, 9. Juli 2023, mit einem Tragschrauber über dem Bodensee abgestürzt. Die Wasserpolizei, Feuerwehr und die Wasserrettung fuhren sofort zum Unglücksort in der Nähe von Bregenz. Von dem Unfall mit dem zweisitzigen Fluggerät berichteten am frühen Sonntagnachmittag bereits vorarlberg.orf.at und der kurier.at , am späteren Nachmittag bestätigte die Polizei Vorarlberg den Vorfall in einer Pressemitteilung. Was zu dem Unglück bekannt ist und wie es den beiden Insassen nach dem Sturz ins Wasser geht.