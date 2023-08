Voraussichtlich werden bei der kommenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus im Jahr 2026 auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren das Wahlrecht ausüben dürfen. Ein Antrag, der darauf abzielt, das Wahlalter von 18 auf 16 Jahre zu senken, soll voraussichtlich während der ersten Sitzung des Abgeordnetenhauses nach der Sommerpause am 7. September eingebracht werden. Diese Absicht wurde von Raed Saleh, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD, bekanntgegeben. Saleh äußerte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass er darauf abzielt, die Änderung noch innerhalb dieses Jahres zu verabschieden.

Unterstützung von Grünen und Linken

Um das Wahlalter zu reduzieren, ist eine Änderung der Landesverfassung mit einer Zweidrittelmehrheit erforderlich. Die Koalition aus CDU und SPD allein verfügt nicht über eine solche Mehrheit. Allerdings haben die Grünen und die Linken bereits seit geraumer Zeit ihre Unterstützung signalisiert. Mit der Einbeziehung von 16- und 17-jährigen deutschen Staatsbürgern würde sich die Anzahl der Wahlberechtigten für das Berliner Abgeordnetenhaus sowie für Volksentscheide, die zuletzt bei etwa 2,44 Millionen lag, um ungefähr 60.000 erhöhen. Dies würde eine Steigerung um etwa 2,5 Prozent bedeuten.

Wahlrecht ab 16 für Landesparlamente bereits in mehreren Bundesländern

Laut Aussagen von "Mehr Demokratie" besteht bereits in 5 der 16 Bundesländer, einschließlich Brandenburg, das Wahlrecht ab 16 für Landesparlamente. In Berlin hatten 16- und 17-Jährige bisher das Recht, bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen, den kommunalen Parlamenten, ihre Stimme abzugeben. Aufgrund einer Gesetzesänderung auf Bundesebene wird dies nun auch für Europawahlen gelten, erstmals ab 2024.

Jahrelanges Ringen über Senkung des Wahlalters

Die Debatte über die Senkung des Wahlalters für das Abgeordnetenhaus Berlins erstreckt sich bereits über mehrere Jahre. Nach den Wahlen im Jahr 2021 zeichnete sich eine mögliche verfassungsändernde Mehrheit für diese Maßnahme ab. Das Vorhaben, das damals von der SPD, den Grünen, den Linken und der FDP unterstützt wurde, kam jedoch letztendlich nicht zur Umsetzung. Nach der erneuten Wahl im Februar desselben Jahres hat jetzt auch die CDU ihre Zustimmung signalisiert, und das Projekt wurde im Koalitionsvertrag zwischen der Union und der SPD festgehalten.

Gemäß der derzeitigen Verfassung sind für das Berliner Abgeordnetenhaus alle deutschen Staatsbürger wahlberechtigt, die am Tag der Wahl ihr 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Berlin haben. Personen, die zur Wahl berechtigt sind, können ins Parlament gewählt werden, sofern sie am Wahltag bereits 18 Jahre alt sind. An diesem Punkt, dem sogenannten passiven Wahlrecht, wird sich nichts ändern: Menschen dürfen weiterhin erst ab 18 Jahren für das Parlament kandidieren.

(mit Material von dpa)