Familie und Freunde verabschieden sich an diesem Mittwoch bei einer Trauerfeier in Zürich von dem Schweizer Schauspieler Bruno Ganz. Anschließend ist die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Rehalp am Stadtrand geplant.

Ganz, einer der renommiertesten europäischen Film und Bühnenschauspieler, war am 16. Februar nach mehrmonatiger Krankheit im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben. Sein langjähriger Freund, der Regisseur Wim Wenders, soll im Fraumünster in Zürich eine Trauerrede halten. In Wenders' Film „Der Himmel über Berlin“ feierte Bruno Ganz als Engel Damiel 1987 einen seiner größten Erfolge.