Die Polizei Konstanz stoppte am Mittwochmorgen ein illegales Autorennen auf der A81. Laut der Mitteilung der Polizei alarmierte ein Zeuge kurz nach 2 Uhr das Polizeipräsidium Konstanz. Zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen rasten mehrere Autos über die A81. Der Zeuge beschrieb die Autos als hochmotorisierte Sportwagen, drei Mercedes und ein BMW, alle mit Kennzeichen aus der Schweiz.

Die Autofahrer fuhren auf beiden Fahrstreifen, reduzierten die Geschwindigkeit drastisch und beschleunigten anschließend stark. Der Zeuge beobachtete das zwei Mal, bevor er den Anschluss zu den Fahrzeugen verlor.

Fahrer verweigern Aussage - Staatsanwaltschaft droht mit Pfändung der Autos

Die Polizei konnte die beschriebenen Autos auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Bietingen ausfindig machen. Auf dem Platz standen acht aus der Schweiz stammende Personen in einer Gruppe. Weder die Beifahrer noch die beschuldigten Autofahrer waren bereit eine Aussage zu machen oder das Polizeiprotokoll zu unterschreiben.

pfänden, unterschrieben die Beschuldigten doch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Handys der Fahrer beschlagnahmt. Gegen alle Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie mussten sofort ausreisen - auch aufgrund der erfolgten Einreise ohne zwingenden Grund entgegen der Als der Staatsanwalt drohte, die Autos zu, unterschrieben die Beschuldigten doch. Auf Anordnung derwurden die Handys der Fahrer. Gegen alle Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie mussten sofort ausreisen - auch aufgrund der erfolgten Einreise ohne zwingenden Grund entgegen der Corona-Verordnung

Die A81 scheint beliebt zu sein, um Autos auszufahren, oder um illegale Rennen zu veranstalten. Zuletzt gab es einen ähnlichen Fall bei Rottweil:

Unfall auf der A81 bei Sindelfingen

Es ist die zweite große Meldung bezüglich der A81 an diesem Mittwoch. Bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) war es etwas später am Morgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei waren Informationen der Stuttgarter Nachrichten zufolge mutmaßlich ein Lastkraftwagen und ein Sprinter beteiligt. Der Auffahrunfall soll sich gegen 8.30 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost in Fahrtrichtung Singen ereignet haben.Bei dem Unfall wurde der Fahrer des beteiligten Sprinters offenbar in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.