Autofahrer müssen am Wochenende zwischen Karlsruhe und Stuttgart mit Staus rechnen: Wegen eines Brückenneubaus wird am 11. und 12. Juli die A8 bei Pforzheim voll gesperrt. Nach Angaben des Regierungspräsidiums ist die Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost von Samstag 22.00 Uhr bis Sonntag 20.00 Uhr geplant.

Grund: An der Enztalquerung wird eine vor zwei Jahren abgerissene Straßenbrücke über die A8 zwischen Eutingen und Niefern-Vorort durch einen Neubau ersetzt. Die Autobahn muss für das Einheben der bis zu 70 Tonnen schweren Brückenträger in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Falls alles problemlos läuft, könnte die Autobahn auch schon früher für den Verkehr freigegeben werden, so die Behörde.

Für Brückenarbeiten war die Autobahn bei Pforzheim schon im vergangenen Jahr wiederholt gesperrt worden. Es gab deshalb eine Reihe von Staus und Behinderungen auch auf den Umleitungen auf der viel befahrenen Strecke zwischen Karlsruhe und Stuttgart. Die Arbeiten finden im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A8 statt.

Der überregionale Verkehr zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf wird über die Autobahnen 81 und 6 umgeleitet.