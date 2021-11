Am Sonntagmorgen ist es auf der A5 Richtung Karlsruhe zu einem schweren Unfall gekommen.

Heute, am 07.11.21, ist die A5 in Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Nord und Karlsruhe Süd gesperrt. Auf Höhe Muggensturm kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen starben und mehrere verletzt wurden.

, ist die A5 in Richtung Karlsruhe zwischen Rastatt Nord und Karlsruhe Süd . Eine Umleitung ist eingerichtet.

Der Verkehr wird über den Standstreifen ab Rastatt Nord und dann über die B3 umgeleitet, weil die Autobahn wegen des schweren Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen voll gesperrt werden musste.

Mehrere Personen wurden bei dem Unfall am 7. November verletzt. Zwei Menschen sind noch an der Unfallstelle gestorben. Medienberichten zufolge hatte es zuerst einen Unfall mit zwei Fahrzeugen gegeben. Weitere Autos führen auf. Ein Auto soll dadurch in Brand geraten sein.