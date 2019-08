Ein achtjähriger Junge aus Soest ist mit dem Wagen seiner Mutter über die Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen gebrettert.

So einen Autofahrer stoppt die Polizei auch nicht jeden Tag: Mit dem Auto seiner Mutter ist ein Achtjähriger über die Autobahn 44 (A44) gerast. Bei einer Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern bekam er aber offenbar Muffensausen und fuhr auf einen Autobahnparkplatz, wo ihn seine Mutter nach Polizeiangaben in der Nacht zum Mittwoch fand. Dort stellte er das Auto mit eingeschaltetem Warnblinklicht in eine Ecke und sicherte den Wagen zusätzlich mit einem Warndreieck.

Mutter berichtet Polizei von Ausflug des „autoaffinen“ Sohnes

Die Mutter hatte in der Nacht die Polizei angerufen und von dem Ausflug ihres „autoaffinen“ Sohns berichtet. Der Achtjährige würde regelmäßig Kart und Autoscooter fahren und habe auf einem Privatgelände auch schon mal ein Auto gesteuert, gab sie an.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Wagen, auch die Frau suchte nach ihrem Sprössling, den sie schließlich gegen ein Uhr nachts auf dem Autobahnparkplatz fand. Der Schüler sagte der Polizei, er habe „nur ein bisschen Auto fahren“ wollen.

