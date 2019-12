Über den Winter sollen zwei Prototypen des „Ulmer Nests“ getestet werden. Dabei handelt es sich um eine Konstruktion, die Obdachlosen eine sichere Übernachtungsgelegenheit in kalten Nächten bieten soll. Eines der „Nester“ ist jetzt für die Testphase am Alten Friedhof in Ulm aufgestellt worden.

Prototyp: Erfrierungsschutz für Obdachlose

Das „Ulmer Nest“ ist eine Art fünfeckiges Zelt aus Holz und Stahlblech. Die Kosten dafür betragen 35 000 Euro. Ausgestattet sind die Prototypen mit einfachen technischen Sensoren, die erfassen, ob das „Nest“ belegt ist, und die Temperatur und Frischluftzufuhr regeln.