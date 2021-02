Ein Betrunkener hat bei einer Irrfahrt mit einem gestohlenen Traktor in Nordrhein-Westfalen mehrere Unfälle und einen Gesamtschaden in Höhe von 100 000 Euro verursacht. Der 23-Jährige war am Montagabend in Radevormwald laut eigenen Angaben „nach einem Trinkgelage“ auf den Traktor aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte.

Er entwendete das Fahrzeug, an das ein vier Meter breites Schneeräumschild montiert war, und hinterließ damit laut Polizei eine „Schneise der Verwüstung“: Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte er fünf Autos, eine Hausfassade, einen Zaun und eine Garage teils erheblich. Ein Autofahrer wurde bei einer Kollision leicht verletzt.

Die Polizei fand den Mann schließlich auf einem Supermarkt-Parkplatz, wo er den Traktor abgestellt hatte. Er stand augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Polizei nahm ihn nach einer Blutprobe in Gewahrsam.

