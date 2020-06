Auf einem Hofgut in Baden-Württemberg hat eine Kuh Vierlinge zur Welt gebracht - was extrem selten ist.

Die Kälbchen Gina, Georg, Gebhard und Gregor seien am Pfingstsamstag geboren worden, sagte die Landwirtin Claudia Käppeler vom Breitenhof in Bad Waldsee am Donnerstag. „Das war schon phänomenal.“ Zuvor hatte die „Schwäbische Zeitung“ darüber berichtet.

„Die Kuh war unruhig, und als ich dann in den Stall kam, waren Zwillinge da. Die haben wir dann versorgt.“ Kurz darauf habe Kuh Gitana dann das dritte und vierte Kalb auf die Welt gebracht - ganz ohne die Hilfe der Landwirtin, ihres Mannes und des hinzugerufenen Tierarztes. Die Jungtiere seien 18 Tage zu früh auf die Welt gekommen, sie seien aber - wie auch das Muttertier - topfit.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Kuh Vierlinge zur Welt bringt, liegt bei eins zu elf Millionen“, sagte die Sprecherin des Landesbauernverbands, Ariane Amstutz. Im Jahr 2018 hatte eine Kuh auf einem Hof bei Radolfzell am Bodensee Vierlinge zur Welt gebracht. Die Mutterkuh Ella starb damals wenige Tage nach der Geburt.

