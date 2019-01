Fernsehen „Pastewka“, liebe Kollegen und böse TV-Brance

Ulm / Martin Weber

Einer der lustigsten Komiker Deutschlands ist wieder da: In der neunten Staffel der Serie „Pastewka“ (von Freitag an bei Amazon Prime Video) spielt sich Bastian Pastewka wieder selbst und veralbert sein Leben als Comedystar. In den zehn neuen Episoden ergattert der fiktive Pastewka eine Hauptrolle in einer Arztserie und tut alles, um seine Freundin Anne (Sonsee Neu) zurückzuerobern.

Herr Pastewka, der weiße Kittel, den Sie in den neuen Folgen von „Pastewka“ als Fernseharzt einer fiktiven Krankenhaus-Serie tragen, steht Ihnen gut. Hätten Sie auch im richtigen Leben Lust, mal einen Halbgott in Weiß zu spielen?

Bastian Pastewka: Das wäre mein größter Wunsch. Ich war einst Fan der Serie „Frauenarzt Dr. Markus Merthin“ mit Sascha Hehn. Aber mein großer Held ist, und das meine ich jetzt völlig ironiefrei, Sigmar Solbach in „Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“. Ich kann Sie allerdings beruhigen: Bisher gab es noch keine Anfragen irgendwelcher Arztserien an mich.

Die Serie lief früher bei Sat 1 und ist mittlerweile im Streamingdienst Amazon zu sehen. Wie läuft’s denn so im Internet?

Gut, das ist zumindest mein Eindruck. Die Reaktionen auf unsere achte Staffel, die ja die erste bei Amazon war, waren überwiegend positiv.

Es gab aber auch negative Kommentare – jeder dritte Nutzer gab der Serie nur einen oder zwei Sterne.

Stimmt, aber unsere Serie war noch nie Everybody‘s Darling. Wir waren immer eine Laus im Pelz der Sitcoms, aber wir haben ein großes, treues Fanpublikum. Ich freue mich über jede faire Rückmeldung, weil mir das zeigt, dass unsere Serie wahrgenommen wird – und das kommt meinem persönlichen Weltherrschaftsplan natürlich entgegen (lacht).

Die Serie hat sich merklich verändert.

Der Serien-Bastian und seine Anne haben sich getrennt, was viele Fans natürlich geschockt hat, die beiden waren schließlich das heilige Pärchen der Serie. Aber wir alle leben ja auch in einer Zeit, in der man sich auch auf Dinge nicht mehr verlassen kann, die vielleicht vor zehn Jahren noch selbstverständlich waren. Und deshalb haben wir Bastian in der achten Staffel in eine handfeste Midlife-Krise gestürzt. Aber dafür gibt es ja jetzt die neunte Staffel, in der sich möglicherweise wieder alles zum Besseren wendet. Vielleicht aber auch nicht.

Die beiden Hauptthemen der Serie sind die dysfunktionale Familie und die völlig verkommene Fernsehbranche. Ist die wirklich so schlimm?

Nein, den Begriff „verkommen“ würde ich weit zurückweisen. Ich glaube auch nicht, dass es „die Fernsehbranche“ gibt, da muss man schon etwas differenzieren. Problematisch sind vielmehr die Schauspieler unserer fiktiven „Ein Engel für alle Fälle“-Arztserie – die sind nämlich in erster Linie damit beschäftigt, sich selber zu profilieren.

Das ist im richtigen Leben anders?

Also die durchgeknallte Anke Engelke aus „Pastewka“ ist eine reine Erfindung von uns. Sie hat zwar viele überraschende Seiten, aber so neidisch und schlangenhaft wie in der Serie ist sie keineswegs – das hat mit der echten Anke nichts zu tun. Dasselbe gilt für Michael Kessler, den wir als Bastians Erzfeind etabliert haben. Es gibt keinen netteren und keinen zuvorkommenderen Kollegen als Michael. Deshalb taucht er in unserer aktuellen Staffel auch nicht auf.

Hat das lineare Fernsehen angesichts des wachsenden Streaming-Ange­bots überhaupt eine Zukunft?

Mit Sicherheit. Es werden sich auch künftig immer noch genügend Zuschauer um 20.15 Uhr vor dem Fernseher versammeln, um sich was anzugucken. Viele Nutzer lassen sich aber nicht mehr auf einen Termin festnageln, sie schauen die Mediatheken oder gehen ins Netz. Aber das ist ja nur eine andere Form der Zuteilung von Inhalten. Es gibt andere Geräte und andere Abonnements, aber produziert und danach veröffentlicht werden müssen Sendungen ja nach wie vor.

Welche Streaming-Angebote nutzen Sie?

Fast alle.

Welche aktuellen Serien können Sie empfehlen?

Ich habe eine ungeheure Affinität zu englischen Serien und gucke nahezu alles, was aus England kommt. „Bodyguard“ zum Beispiel ist eine gute Serie, noch besser aber ist die Vorgängerserie von denselben Machern: „Line of Duty“ – ich habe selten eine spannendere Polizeiserie gesehen. Ich mag aber auch die kleineren Reihen wie „Broadchurch“ oder „Happy Valley“, und ich liebe „The Crown“ – was aus England kommt schaue ich mir meistens erst mal automatisch an und entscheide im Zweifel viele Jahre später, ob es mir überhaupt gefallen hat.

Wären Sie gerne Engländer?

Momentan weniger, weil das Land ja derzeit in eine ungewisse Zukunft gondelt. Aber die britischen Gewohnheiten, vor allem die Höflichkeit, habe ich immer sehr geschätzt.

Und den britischen Humor.

Natürlich, es ist beeindruckend, mit welchem Schalk im Nacken die Engländer sprechen. Und wenn sie dir was stecken wollen, dann machen sie das nie direkt, sondern immer über den Umweg einer kleinen selbstironischen Pointe – das ist großartig.