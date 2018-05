Komiker „Kleinhirn an alle“ - Otto Waalkes wird bald 70

Ulm / keu

Geboren wurde Otto Gerhard Waalkes am 22. Juli 1948 in Emden. Mittlerweile ist er zu einer Institution in Sachen Komik geworden. In den 70er Jahren waren seine Sketche und Blödeleien legendär und haben den allgemeinen Sprachgebrauch beeinflusst.

„Viele Otto-Sketche, Lieder, Reime und Geräusche gehören längst zum kollektiven Gedächtnis, sind Kulturgut geworden und werden sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern auswendig zitiert.“

– Das ZDF in einer Ankündigung zur Jubiläumsshow Otto – Geboren um zu blödeln am 30. Dezember 2015

Berühmte Spüche von Otto Waalkes



„Willst du dir den Tag versauen, musst du deutsches Fernsehen schauen.“

„Spaßmachen ist gar nicht mein Beruf. Ich mache nur Kohle damit. Aber das macht Spaß.“

„Es werde Licht, sprach Schwarzenegger – und steckt den Arnold in den Stecker..."

Peter, Paul and Mary are in the kitchen! Peter, Paul und Maria sind im Kittchen!

„Wenn ich auf einem Scherz stehe, dann kann mir keiner reinreden.“

„Wenn mir der Magen knurrt muß ich immer denken: I am hungry - ich bin Ungar! And I am Thursday - ich bin Donnerstag!“

Eine Auswahl seiner bekannten Sketche und Filme