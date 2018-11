Gesellschaft „ . . . als wäre mein Kind gestorben“

„Die Bedeutung von Haustieren ist größer geworden“

Trauert man um ein geliebtes Tier grundsätzlich anders als um einen Menschen? Professor Peter Kunzmann: Aus subjektiver Sicht: nein. Wir trauern ja auch nicht um alle Menschen gleich. Manche Familienangehörige oder Verwandte stehen uns näher als andere; entsprechend empfinden wir dann auch den Verlust mehr oder weniger stark. Die Dauer der Beziehung, die Intensität und vor allem die Einzigartigkeit spielen hier eine wichtige Rolle. Während die meisten Menschen in ihrem Leben mehrere Tiere haben, füllen enge Familienmitglieder oder Freude eine wesentlich größere und besondere Rolle aus. Die Mutter etwa verliert man nur einmal; sie ist einzigartig.

Wie hat sich die Bedeutung von Haustieren in der Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten verändert? Sie ist intensiver geworden. Früher war die enge Bindung an ein Tier die Ausnahme, heute ist es die Regel. Wir wissen inzwischen sehr viel über die so genannten „Companion Animals“ (Begleit- oder Liebhabertiere), nehmen sie als Individuen wahr, als Wesen mit Bewusstsein. Sie sind raus aus der reinen Nutzungsperspektive. Hunde müssen nicht mehr zwingend einen Zweck erfüllen, etwa als Hof- oder Hütehunde. Katzen sind kaum noch als Mäusejäger gefragt. Man sieht das sehr gut am Beispiel des Märchens von den „Bremer Stadtmusikanten“, wo die Katze ersäuft und der Hund erschlagen werden sollte, nachdem sie ihrem Zweck nicht mehr dienlich waren. Trotzdem erfüllen Heimtiere heutzutage auch das Bedürfnis, mit ihnen als Lebewesen ein Stück Natur bei sich zu haben.

Warum reagieren wir auf manche Tiere wie Hund und Katze stärker als auf Nutztiere? Heimtiere haben wir meist ihr ganzes Leben lang, ob es der Hund ist, der zwölf oder vierzehn Jahre alt wird, oder der Hamster, der als Jungtier in die Familie gekommen ist. Nutztiere haben für uns, wenn sie eine bestimmte Größe oder ein gewisses Alter erreicht haben, ihren Zweck erfüllt.

Hat dieser unterschiedliche Umgang mit Nutz- und Liebhabertieren auch mit deren Größe – also einer gewissen Handlichkeit und Alltagstauglichkeit – zu tun? Oder weil sie uns im Wesen ähnlicher sind? Es hat vor allem damit zu tun, welches Interesse wir an dem Tier haben. Es gibt durchaus auch größere Tiere – Huftiere wie Lamas oder Pferde zum Beispiel –, die uns ihr ganzes Leben lang begleiten. Nähe lässt sich nicht allein an der Art des Tiers festmachen. Manche Menschen halten sich mit großer Begeisterung Mini-Schweine in der Wohnung. Es ist auch die Frage, wie wach und intelligent diese Tiere sind.

Wo sehen Sie die Grenze, wenn es darum geht lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen in der Tiermedizin anzuwenden? Sollte man ein unheilbar krankes Tier nicht besser einschläfern? Im Vordergrund steht natürlich der Schutz des Lebens. Die zentrale Frage ist aber, ob das künftige Leben dem Tier zuträglich ist, nicht nur erträglich. Also nicht allein, es am Leben zu halten, sondern ihm ein gutes Leben zu erhalten. Das Wohlbefinden des Tiers sollte im Mittelpunkt stehen, nicht das Interesse seines Besitzers. Manchmal tut man dem Tier den größeren Gefallenen, wenn sein Leben beendet wird.

. . . was sich aber natürlich nicht immer eindeutig feststellen lässt. Wie finden Tierarzt und Tierbesitzer hier zusammen? Wann machen lebensverlängernde Maßnahmen und palliative Begleitung für ein Tier Sinn? In der Tat haben die Fortschritte in der Tiermedizin dazu geführt, dass es hier – wie in der Humanmedizin – immer mehr Möglichkeiten gibt und deshalb auch Palliativ-Begleitung Thema geworden ist. Wir haben hierfür eine Entscheidungshilfe zusammengestellt. Der Tierhalter schaut natürlich primär auf sein Tier. Er muss sich aber vor allem die Frage stellen, welche Zukunft es hat. Welche Voraussetzungen nötig sind, um ihm ein gutes Weiterleben zu ermöglichen. Sind es Zustände, die ich dem Tier wünsche? Gibt es genügend Ressourcen für die Verpflegung und Versorgung des Tiers? Zeit, Geld, möglicherweise auch andere Menschen, die sich mit kümmern können. Wie viel kann und will ein Tierbesitzer aufbringen, sich zumuten, auflasten? Aber natürlich gibt es eine prinzipielle Scheu, das Heft selbst in die Hand zu nehmen. Das ist moralisch eine sehr schwierige Frage.

Zur Person Peter Kunzmann ist Professor für Angewandte Ethik in der Tiermedizin an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. Der studierte Theologe und Philosoph ist der bundesweit einzige Professor für Ethik in der Tiermedizin. sok