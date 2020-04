Spanien zählt zu den Ländern, die von der Corona-Krise besonders stark betroffen sind. Nach aktuellen Angaben der John Hopkins Universität, Stand 1. April, 12.15 Uhr, sind 102.136 an Covid-19 erkrankt. Bislang starben 9.053 Menschen am Coronavirus. Spanien ist nach Italien und den USA das weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land.

Bisher höchste Zahl an Todesfällen innerhalb eines Tages

Spanien hat seit Tagen knapp alle zwei Minuten einen Corona-Toten zu beklagen. Innerhalb von 24 Stunden sind am Mittwoch 864 neue Todesfälle gezählt worden. Dies ist die bisher höchste Zahl, die an einem Tag registriert wurde, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Mittwoch mitteilte. Es war bereits der fünfte Tag in Folge mit mehr als 800 Toten. Nirgendwo auf der Welt gibt es derzeit so viele neue Todesopfer.

Prinzessin Maria Teresa stirbt an Corona

Das Virus hat auch das spanische Königshaus erreicht. Prinzessin Maria Teresa von Bourbon-Parma ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen von Corona gestorben. Sie ist somit die erste Adelige die an dem Virus starb.

Drastische Verschärfung der Ausgangssperre in Spanien

Um die Eindämmung der Krise zu beschleunigen, beschloss die spanische Regierung eine ebenso drastische wie umstrittene Verschärfung des Ausgangsverbots, die am Dienstag in Kraft trat. Sehr zum Ärger vieler Politiker und fast aller Unternehmer. Der bisher trotz einiger Fehler weitgehend geschonte Ministerpräsident Pedro Sánchez wird deshalb plötzlich gnadenlos attackiert.

Spanische Wirtschaft wird lahmgelegt

Bisher durften in Spanien alle Bürger, die nicht im Homeoffice arbeiten konnten trotz Ausgangssperre zum Arbeitsplatz fahren. Das ist nun vor allem in weiten Teilen der Industrie und im Bausektor für die nächsten knapp zwei Wochen vorbei. Die betroffenen Arbeitnehmer sollen ihr Gehalt zwar weiterhin beziehen, die nicht geleisteten Stunden aber später nachholen. Nur die Menschen, die in „wesentlichen Sektoren“ tätig sind, dürfen weiterhin das Haus verlassen, um ihren Jobs nachzugehen. Ab sofort sollen auch Soldaten zunächst in 87 Gemeinden über die Einhaltung des Ausgangsverbots wachen. Regelbrecher kamen bereits ins Gefängnis. Experten warnen die Regierung, durch den „Winterschlaf“ könnten bis zu vier Millionen Jobs vernichtet werden.

Seat startet Produktion von Beatmungsgeräten in Spanien

Die spanische VW-Tochter Seat hat mit der Herstellung von Beatmungsgeräten begonnen. Im Hauptwerk Martorell bei Barcelona sei die Produktion angelaufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. 150 Beschäftigte nutzten eine Montagelinie für den Seat Leon zur Serienfertigung der Geräte. Dafür seien größere Umrüstungen nötig gewesen. Man wolle einen „Beitrag zur Entlastung des von der Coronavirus-Krise schwer getroffenen spanischen Gesundheitssystems leisten“, hieß es.

Zara-Gründer Ortega spendet Millionen gegen Corona in Spanien

Der Gründer der Bekleidungskette Zara, Amancio Ortega, hat spanischen Krankenhäusern im Kampf gegen das Coronavirus medizinisches Material im Wert von 63 Millionen Euro gespendet. Über seine Stiftung ließ der spanische Modezar den Kliniken insgesamt 1.450 Beatmungsgeräte, 450 Betten, 3 Millionen Schutzmasken, eine Million Schnelltest-Kits und anderes medizinisches Material zukommen, wie spanische Medien am Dienstag berichteten.

Deutsche Ärzte helfen in Corona-Krise in Spanien

Eine Gruppe von Ärzten aus Deutschland hilft nun in Spanien. Die Klinikgruppe Helios des Gesundheitsunternehmens Fresenius schickte ein Team aus fünf Ärzten und einer Pflegekraft nach Madrid. Das Team traf nach Angaben der Helios-Sprecherin am Montagabend in der spanischen Hauptstadt ein.

Militär macht Desinfizierungs-Aktion in Spanien

In Spanien kämpft das Militär auch mit gewaltigen Desinfizierungs-Aktionen gegen das Coronavirus. Im Rahmen der „Operation Balmis“ seien bislang landesweit mehr als 1300 Seniorenheime, 500 Krankenhäuser, 64 Flughäfen, 22 Häfen und fast 250 Metro-Stationen, Bahnhöfe und Bushaltestellen „entseucht“ worden, teilte das Verteidigungsministerium in Madrid am Montag mit.

Spanien verbietet alle Beerdigungszeremonien

Die Teilnehmerzahl bei Bestattungen ist in Spanien bis auf Weiteres auf maximal drei dem Verstorbenen nahe stehende Menschen beschränkt, wie es in einem am Montag veröffentlichten Regierungsdekret heißt. Die Einschränkungen bei Beerdigungen gelten bis zum Ende des derzeitigen offiziellen landesweiten Notstandes, der vorerst bis zum 11. April befristet ist.