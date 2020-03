Bislang geht Schweden im Gegensatz zu seinen skandinavischen Nachbarn sowie dem Großteil Europas deutlich freizügiger mit den Beschränkungen im Kampf gegen die Corona-Krise um. Kindergärten und Grundschulen sind weiter offen, bis vor ein paar Tagen lag die Grenze für Versammlungen sogar noch bei 500 Menschen.

Zahl der Corona-Infizierten und Toten in Schweden

In Schweden leben rund 10,2 Millionen Menschen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität, Stand 31.03., 10.15 Uhr, sind 4.028 Menschen an Covid-19 erkrankt. 146 Menschen in Schweden sind am Coronavirus bislang gestorben.

Umgang mit Risikogruppen

In einer Fernsehansprache rief Regierungschef Stefan Löfven vor kurzem dazu auf, "Verantwortung zu übernehmen" und sich an die offiziellen Empfehlungen zu halten. Konkret bedeutet das: wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten, bei Krankheit zu Hause zu bleiben, Abstand zu halten. Zudem sollen Angehörige von Risikogruppen und Menschen über 70 nicht aus dem Haus gehen. Über Ostern soll die Bevölkerung auf Besuche bei ihren Verwandten verzichten – dazu rief die schwedische Gesundheitsbehörde auf.

Versammlungen in Schweden begrenzt auf 50 Personen

Bis vor kurzem konnten sich in Schweden noch 500 Personen versammeln. Seit Sonntag führte jedoch auch Schweden im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus schärfere Begrenzungen von öffentlichen Versammlungen ein. Zusammenkünfte mit mehr als 50 Teilnehmern werden verboten, wie Ministerpräsident Stefan Löfven am vergangenen Freitag auf einer Pressekonferenz in Stockholm bekanntgab. Von der neuen Maßnahme seien unter anderem Examensfeiern, Hochzeiten und Beerdigungen betroffen.

Kindergärten, Schulen und Universitäten während der Corona-Pandemie

Im Gegensatz zu Deutschland und anderen Ländern behalten die Schweden auch ihre Vor- und Grundschulen geöffnet. Das heißt, Kindergärten und Grundschulen bis zur neunten Klasse sind in Schweden weiter offen. Gymnasien, Berufsschulen und Universitäten dagegen sind geschlossen und unterrichten ihre Schüler und Studenten aus der Ferne.

Restaurants und Cafés sind in Schweden nach wie vor geöffnet

Restaurants, Kneipen und Cafés bleiben in dem skandinavischem Land geöffnet. Ihre Gäste dürfen Betreiber aber nur noch am Tisch bedienen. An der Bar dürfen demnach keine Getränke oder Speisen mehr serviert werden. Take-Away-Speisen und Buffets sind von den Maßnahmen nicht betroffen.

Skifahren und Après-Ski in Schweden trotz Corona

In Schweden sind die Skigebiete weiterhin offen. Die vorherige, lockere Beschränkung auf 500 Teilnehmer einer Versammlung hatte unter anderem dazu geführt, dass in Skigebieten wie Åre bis vor kurzem noch bis zu 499 Menschen pro Veranstaltung Après-Ski feierten.

Einreise nach Schweden: Grenzkontrollen und Sperren

Wie das Auswärtige Amt mitteilt, hat Schweden vorübergehende Grenzkontrollen eingeführt. Stichprobenartige Kontrollen finden an allen Grenzübergangsstellen statt. „Die Ausbreitung der Atemwegserkrankung COVID-19 führt vielerorts zu verstärkten Einreisekontrollen, Gesundheitsprüfungen mit Temperaturmessungen, in Einzelfällen auch Einreisesperren“, heißt es auf der Internetseite des Auswärtigen Amts. Wie die dpa berichtet, sind die Staatsgrenzen für Nicht-Europäer dicht, nicht aber für Bürger der EU und der Europäischen Freihandelszone.

Kritik am schwedischen Sonderweg: Geht das gut?

Nicht alle in Schweden finden den momentan eingeschlagenen Weg ohne extrem scharfe Maßnahmen gut. In Stockholm macht sich erste Unruhe breit. Anders Tegnell ist der oberste Epidemiologe in Stockholm – die Meinungen über ihn und seine Empfehlungen gehen auseinander: Während die einen auf die spezielle Corona-Strategie ihrer Regierung und ihres momentan wichtigsten Experten vertrauen, wundern sich die anderen, warum Schweden eine ganz andere Linie fährt als der Rest von Europa.

Im schwedischen Gesundheitswesen baue man sehr auf Vertrauen, Freiwilligkeit und darauf, eigene Lösungen zu finden, sagte der Epidemiologe Tegnell. Tegnell, die Regierung von Ministerpräsident Stefan Löfven und die Gesundheitsbehörden setzen weitgehend auf die Vernunft der Bevölkerung. Die Ziele im Kampf gegen das Coronavirus sind dabei dieselben wie anderswo: Die Virusausbreitung soll abgebremst werden, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig schwer erkranken und die Gesundheitssysteme überfordert werden. Die Folgen für Wirtschaft und Bürger sollen zudem aufgefangen werden.

Behörden werden im Kampf gegen Corona zu Kurswechsel aufgefordert

In einem offenen Brief forderten mehrere hochrangige schwedische Wissenschaftler die Behörden Mitte der letzten Woche zum Kurswechsel auf. Die Regierung müsse den Kontakt zwischen den Menschen im Land kräftig einschränken und viel mehr testen, hieß es. Es sei auch eine gute Idee, etwa Schulen und Restaurants zu schließen, bis man mehr über die Situation wisse. „Wir sind eines der Länder der Welt, die die schwächsten Maßnahmen eingeführt haben“, monierte der Molekularbiologe Sten Linnarsson vom Stockholmer Karolinska-Institut in der Zeitung „Dagens Nyheter“. Er und die weiteren Unterzeichner des Briefes wollten letztlich nur, dass Schweden internationalen Empfehlungen etwa von der Weltgesundheitsorganisation WHO folge – wie andere Länder eben auch.