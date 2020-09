Lockdown-Maßnahmen in Kraft gesetzt. In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca wird ein Bereich mit 23.000 Einwohnern mit Polizeisperren von der Umgebung abgeschnitten. Wie die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez und Bürgermeister José Hila der Öffentlichkeit mitteilten, sind folgende Stadtteile betroffen: Wegen steigender Corona-Zahlen auf Mallorca und den Nachbarinseln hat die Regionalregierung der Balearen am Mittwoch neuein Kraft gesetzt. In der Inselhauptstadt Palma de Mallorca wird ein Bereich mit 23.000 Einwohnern mitvon der Umgebung abgeschnitten. Wie die balearische Gesundheitsministerin Patricia Gómez undJosé Hila der Öffentlichkeit mitteilten, sind folgende Stadtteile betroffen:

Son Gotleu

Can Capes

La Soledat Nord

Son Canals (teilweise)

Passieren darf ab Freitag, 11. September, 22 Uhr, nur noch, wer zur Arbeit will oder einen anderen triftigen Grund hat. Innerhalb des Gebiets ist die Bewegungsfreiheit jedoch nicht eingeschränkt. Anders als ursprünglich kolportiert, wird bislang auf eine Ausgangssperre am Abend verzichtet. Die Trennlinie zur Außenwelt bilden folgendeHauptverkehrsstraßen:

Carrer Manacor

Carrer Aragón

Carrer Reis Catolics

Stadtautobahn Via Cintura.

Zudem können bei Bedarf private Treffen verboten werden, und auch zu einer Schließung von Restaurants und Geschäften sind die Behörden nun ermächtigt. Seit Tagen kursierten bereits Gerüchte über das wahre Ausmaß der Pläne in den sozialen Netzwerken.

Hubschrauber kreisen über Parks und Stränden auf Mallorca

Hubschrauber über Stränden und Parks kreisten, und die Badegäste am Abend per Lautsprecherdurchsage vertrieben, da der Aufenthalt nach Einbruch der Dunkelheit verboten ist. Einen Vorgeschmack auf die Maßnahmen gab es auf Mallorca am Wochenende, alsüber Stränden und Parks kreisten, und die Badegäste am Abend pervertrieben, da der Aufenthalt nach Einbruch der Dunkelheit verboten ist.

Dass die Abriegelung von einzelnen Stadtteilen im dicht besiedelten Palma de Mallorca überhaupt durchführbar ist, hatten Beobachter bezweifelt. Die Bevölkerung im neu definierten Sperrgebiet gilt als materiell unterprivilegiert und könnte zu Gegenreaktionen neigen.

Andere Stadtviertel mit ähnlich hohen Infektionszahlen bleiben von den Lockdown-Maßnahmen jedoch offenbar verschont. Betroffene Anwohner zeigten sich gegenüber spanischen Medien ratlos bis erzürnt. „Wenn ich sage, was ich denke, dann müsst ihr mich zensieren“, so das Zitat eines Fitnessstudio-Betreibers aus Son Gotleu. „Man behandelt uns, als ob wir die Pest hätten“, meinten andere. Am Mittwoch und Donnerstag war trotz der harten Ankündigungen jedoch noch kaum Polizeipräsenz wahrnehmbar.

100 Soldaten seit Kurzem das Tracking von Corona-Verdachtsfällen auf Mallorca, und die Polizei will verstärkt gegen Fälle von Quarantäne-Missachtung vorgehen. Corona Urlaub 2020 Spanien Risikogebiete Anstieg der Corona-Zahlen auf Mallorca: Auswärtiges Amt warnt vor Reisen Ulm/Palma de Mallorca Im Übrigen wird noch über eine Verschiebung des Schuljahresbeginns diskutiert. Außerdem unterstützenseit Kurzem dasvon Corona-Verdachtsfällen auf Mallorca, und die Polizei will verstärkt gegen Fälle vonvorgehen.

Corona-Lage auf Mallorca nicht so kritisch wie im März und April

Etwa zwei Drittel aller Corona-Fälle auf den Balearen entfielen zuletzt auf Palma de Mallorca, obwohl nur jeder dritte der 1,18 Millionen Inselbewohner in der Kapitale lebt. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag für Palma de Mallorca allein berechnet seit Längerem über 200 und damit auf ähnlichem Niveau wie in Madrid oder Zaragoza. Eine Richterin hatte die Lockdown-Maßnahmen für Palma de Mallorca Anfang der Woche ratifiziert.

Trotz allem ist die Lage auf Mallorca und anderswo in Spanien nicht so kritisch wie im März und April, als die Krankenhäuser aus allen Nähten platzten, und viele Firmen komplett schließen mussten. Zudem galten am 8. September 12 Inselgemeinden als völlig frei von Corona.

Corona-Infektionen auf Mallorca und den Nachbarinseln

Corona-Zahlen für die Kalenderwoche 35 auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Montag, 24. August: 352 Neuinfektionen über das Wochenende

Dienstag, 25. August: 908 „nachgemeldete“ Neuinfektionen (laut Behörden aus den vorhergehenden 7 bis 8 Tagen)

Mittwoch, 26. August: 336 Neuinfektionen

Donnerstag, 27. August: 525 Neuinfektionen

Freitag, 28. August: 185 Neuinfektionen und ein Verstorbener

Am Wochenende (Samstag/Sonntag) werden keine Corona-Zahlen veröffentlicht.

Corona-Zahlen für die Kalenderwoche 36 auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Montag, 31. August: 707 Neuinfektionen für Samstag/Sonntag und Montag zusammen

Zudem wurden am letzten Montag im August zwei Todesfälle in einem Seniorenheim in der Gemeinde Sant Joan bekannt. Dort haben sich 77 Menschen mit Corona angesteckt.

Dienstag, 1. September: 174 Neuinfektionen und 5 Verstorbene

Mittwoch, 2. September: 326 Neuinfektionen

Donnerstag, 3. September: 297 Neuinfektionen und 4 Todesfälle

Freitag, 4. September: 230 Neuinfektionen

Corona-Zahlen für die Kalenderwoche 37 auf Mallorca und den Nachbarinseln:

Montag, 7. September: 310 Neuinfektionen und zwei Todesfälle für Samstag/Sonntag und Montag zusammen

Dienstag, 8. September: 306 Neuinfektionen, 4 Todesfälle

Mittwoch, 9. September: 329 Neuinfektionen, 1 Todesfall

Donnerstag, 10. September: 325 Neuinfektionen, 1 Todesfall

75 Prozent der Infektionen auf Mallorca und den Nachbarinseln sind laut Statistikamt unbekannten Urprungs.

Sehr hohe Corona-Inzidenz auf den Balearen

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (7-Tage-Inzidenz) bewegt sich auf Mallorca und den Nachbarinseln nach eigener Berechnung derzeit bei etwa 180 (Stand: 8. September). Ab 50 werden in Deutschland erste Lockdown-Maßnahmen empfohlen.