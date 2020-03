2020 ist Mitte April Ostern und damit der wichtigste Feiertag im Kirchenjahr. Christen auf der ganzen Welt feiern dann die Auferstehung von Jesus. Zum Fest gehören Bräuche und Traditionen.

Wann ist Ostern 2020?

Ostern wird nicht zu einem festen Datum gefeiert: Mal liegt es im März, mal im April. Für die Berechnung des Datums spielt der erste Vollmond im Frühling eine wichtige Rolle. Am Sonntag nach dem Frühlingsvollmond wird Ostern gefeiert.

Dieses Jahr findet Ostern in der KW 11 statt. Die Karwoche reicht also vom 5. bis zum 11. April. Das sind die Termine für Ostern im April 2020:

Gründonnerstag am 9.04.

Karfreitag am 10.04.

Karsamstag am 11.04.

Ostersonntag am 12.04.

Ostermontag am 13.04.

Während es sich bei Karfreitag und Ostermontag in allen Bundesländern um Feiertage handelt, ist Ostersonntag nur in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag.

Osterferien 2020

In Baden-Württemberg und Bayern dauern die Osterferien zwei Wochen. Schulfrei ist vom 6. bis zum 18. April.

Warum feiern wir Ostern?

Für viele bedeutet Ostern mit der Familie zusammen zu sein, Ostereier zu suchen und ein verlängertes Wochenende zu genießen. Doch was genau wird eigentlich gefeiert?

Ostern soll an die Auferstehung Jesu und somit an das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens erinnern. Vor Ostern findet die Karwoche statt, eingeleitet wird sie durch den Palmsonntag – am 5. April 2020. An diesem Tag wird der Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert. Er feierte mit seinen Jüngern am Gründonnerstag das letzte Abendmahl.

Einen Tag später, am Karfreitag, starb Jesus am Kreuz, nachdem er von Pontius Pilatus zum Tode verurteilt worden war. Am Karsamstag ist Grabesruhe. Am Ostersonntag, dem dritten Tag, wird die Auferstehung Jesu gefeiert. Wie es in der Bibel steht, fanden einige Frauen, die sich zum Grab des Heilands begeben hatten, um ihn zu salben, ein leeres Grab vor. Die Evangelien berichten: Am darauffolgenden Tag, dem Ostermontag, soll Jesus zwei seiner noch zweifelnden Jünger erschienen sein.

Die Wiederauferstehung ist also ein Zeichen der Hoffnung.

Symbole und Bräuche: Warum der Osterhase Eier versteckt

Osterlamm – Der Kuchen in Form eines Lammes ist an Ostern ein beliebtes Gebäck. Das Lamm selbst ist ein christliches Symbol für Jesus Christus. In der Bibel steht „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt“. Damit wird der Tod und die Auferstehung Jesu angesprochen.

Osterhase – Die meisten kennen diesen Brauch: Der Osterhase versteckt im Garten bemalte Eier. Auch aus Schokolade darf er im Nest nicht fehlen. Es ist nicht ganz genau geklärt, wo dieser Brauchtum seinen Ursprung hat. Möglicherweise hat sich der Hase als Ostersymbol durchgesetzt, weil er für Fruchtbarkeit steht, also auch für das Leben, das ebenfalls auf die Auferstehung hinweist. Eine andere Variante erzählt von missglücktem Osterbrot, das traditionell gebacken wurde in Form eines Lammes. Dieses soll sich im Backofen verformte und schließlich wie ein Hase ausgesehen haben: Der Osterhase war etabliert.