So langsam beginnen in den Bundesländern nach und nach die Osterferien. Doch feierliche Osterstimmung will in der aktuellen Corona-Krise nicht so richtig aufkommen. Die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gelten auch an Ostern, bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Doch was ist denn überhaupt an Ostern 2020 möglich?

Ausflüge an Ostern - Bundesregierung rät wegen Corona davon ab

Die von der Bundesregierung beschlossene Ausgangsbeschränkung wird auch in den Osterferien gelten. Das bedeutet: Auslandsreisen sind nicht drin. Auch von Verwandtenbesuchen sollte nach Möglichkeit abgesehen werden. Das geht aus dem jüngsten Beschluss von Bund und Ländern hervor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten hatten am Mittwoch dazu aufgefordert, zu Ostern private Reisen generell zu unterlassen.

Aktivitäten an Ostern: Das ist möglich trotz Corona

Ein Spaziergang mit der Familie, Radfahren oder Joggen in gebührendem Abstand zueinander ist trotz Corona erlaubt. Doch auch wenn die frühlingshaften Temperaturen dazu einladen - ein längerfristiges Niederlassen in Parkanlagen für ein Picknick oder zum Sonnen sollte vermieden werden.

Zudem könnten Parkplätze in der Nähe von Ausflugszielen oder Parks für den Verkehr gesperrt werden. Des weiteren wiesen die Beamten darauf hin, dass Eisdielen geschlossen bleiben müssen.

Bei einem Verstoß gegen das Infektionschutzgesetz, drohen Bußgelder bis zu 25.000 Euro