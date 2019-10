Weil sie ihren Bekannten in den Wald gelockt, angegriffen und zum Sterben zurückgelassen haben, hat das Landgericht Heilbronn fünf Männer zu Haftstrafen zwischen 6 und 14 Jahren verurteilt. Die Richter sahen es bei der Urteilsverkündung am Mittwoch als erwiesen an, dass sie den Tod des heute 21 Jahre alten Opfers zumindest billigend in Kauf nahmen. Ihr Vorgehen sei „lebensverachtende Brutalität“ gewesen, sagte der Richter.

Unser Korrespondent war bei der Urteilsverkündung vor Ort:

