Ist es Stefan Raab? Luke Mockridge? Oder doch Teddy? Nein, es geht nicht um den neuen Moderator einer Late-Night-Show. Sondern um „The Masked Singer“. Seit 10.3.2020 läuft die neue Staffel auf ProSieben. Seitdem rätselt die Fernsehgemeinde, wer hinter den aufwendigen Kostümen steckt.

Bislang mussten zwei Kandidaten die Show verlassen - und im wahrsten Sinne des Wortes die Maske fallen lassen. In der ersten Folge traf es Sängerin Stefanie Heinzmann. Ihr Diva-Dalmatiner-Auftritt fiel beim Publikum durch. Sieben Tage später zeigte die „Fledermaus“ ihr wahres Gesicht: Model Franziska Knuppe verabschiedete sich mit herausgestreckter Zunge.

Blümchen bei „Schlag den Star“ entlarvt?

Damit verbleiben noch acht geheime Kandidaten. Oder doch nicht? TV-Moderator Elton hat am vergangenen Samstag möglicherweise die Identität einer Künstlerin gelüftet. Und das auch noch live bei ProSieben.

Das mutmaßliche Missgeschick passierte in der Sendung „Schlag den Star.“ Bei der Show traten YouTuberin DagiBee und Sängerin Jasmin Wagner („Blümchen“) gegeneinander an.

Youtube Blümchen mit ihrem Hit „Boomerang“ aus dem Jahr 1996

Gastgeber Elton spielte mit den Duellantinnen das Ratespiel „Blamieren oder Kassieren“. Eine Frage: Wie heißt der Moderator bei The Masked Singer? DagiBee war ratlos. Wagner hingegen irritiert. Die 90er-Ikone schaute den Moderator mit gerunzelter Stirn an. Elton, der in der zweiten Folge im Rateteam saß, konnte sich das Lachen nicht verkneifen.

Masked Singer 2020: Zuschauer setzen auf Stefan Raab

War das nun eine peinliche Panne oder nur ein pfiffiger PR-Stunt? Noch lässt sich die Frage nicht beantworten. Sicher ist nur, dass Wagner nicht das „Faultier“ ist. Der Künstler, der in den vergangenen Shows begeisterte, hat eindeutig eine Männerstimme. Viele Zuschauer vermuten, dass im Pelz-Kostüm ein echter Sensations-Kandidat steckt.

Laut ProSieben glauben über die Hälfte der Teilnehmer einer App-Abstimmung, dass Comedy-Urgestein Stefan Raab als das Faultier auftritt. Ebenfalls potenzielle Faultier-Kandidaten: Comedian Luke Mockridge und Schauspieler Matthias Schweighöfer.

Wer versteckt sich nun im Faultier-Kostüm? Und ist „Blümchen“ wirklich eine Kandidatin? Morgen ab 20.15 Uhr wissen wir mehr. Zumindest ein bisschen. In der dritten Folge von „The Masked Singer“ muss wieder ein Kandidat seine Maske ablegen.