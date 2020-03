Wie RTL am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekanntgab, findet die Let’s Dance Show am Freitag aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Was das für Michael Wendler und seine Freundin Laura Müller, die an der Show teilnimmt, bedeutet, erzählt der Wendler in einem Video.

Michael Wendler: Das sagt er zur Coronavirus-Maßnahme von RTL

Der Schlagersänger gibt nun auf seinem Instagram Account ein Video-Statement ab und verrät noch einige Details zur Maßnahme von RTL.

Wendler: „Ich finde die Entscheidung vorbildlich. Und ich finde, dass auch alle anderen Protagonisten und das komplette Team zwar erstaunt waren über diese Entscheidung, aber diese auch gut heißen. Das bedeutet im Klartext, dass es die erste Show ist, die ohne Publikum stattfinden wird.“

Let’s Dance ohne Zuschauer: Das sagt Laura Müller dazu

In einer Instagram Story wendet sich auch Wendler-Freundin Laura Müller an die Fans: Darin spricht sie davon wie traurig sie über die Entscheidung von RTL ist. „Du trainierst so viele Tage lang und bist stolz, es allen Menschen zu zeigen“, sagt sie in der Story. Ohne Zuschauer sei das Feeling einfach nicht dasselbe, findet die 19 Jährige.

Laura Müller wendet sich in ihrer Instagram Story an die Fans.

© Foto: Laura Müller Instagram

Let’s Dance startete am 21. Februar auf RTL in seine mittlerweile schon 13. Staffel.