Ein Mann ist am Sonntagnachmittag beim Klettern auf der Schwäbischen Alb abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der 33-Jährige am Kompostfels in Lenningen im Kreis Esslingen rund sechs Meter in die Tiefe. Der Grund für den Sturz: Die Sicherung des Kletterers hat sich nach Angaben der Polizei gelöst.

Bergwacht rettet abgestürzten Kletterer im Kreis Esslingen

Die Bergwacht hat den verunglückten Sportler nach seinem Unfall am Sonntag gerettet. Ein Rettungshubschrauber flog ihn daraufhin in eine Klinik. Beim Deutschen Alpenverein ist der etwa 25 Meter hohe Kompostfels zum Klettern ausgewiesen.