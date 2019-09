Was für Chris Grau, den Administratoren der Facebook-Gruppe „Fridays for Hubraum“, als ein Spaß begann, endete mit Hass, Hetze, sogar Morddrohungen. Er gründete die Gruppe als eine Art spaßige Gegenbewegung zu den Klima-Demos. Autofans und Kritiker der „Fridays for Future“-Bewegung sollten sich austauschen und reden können.

Situation eskalierte

„Fridays for Hubraum“ war nicht einmal eine Woche aktiv und gewann über 400.000 Mitglieder. Also vier mal so viele, wie die Gruppen der „Fridays for Future“-Bewegungen insgesamt haben. Binnen weniger Tage eskalierte die Situation in den Kommentarenspalten der Beiträge jedoch. Im WDR-Interview sagt der Auto-Tuner aus Münster, Rechts- und Linksradikale sowie Klimaschützer und deren Gegner hätten sich in den Kommentaren „bis aufs Letzte“ beleidigt. Doch damit nicht genug. Menschen mit Behinderung wurden beleidigt und Morddrohungen gegen die junge Schwedin Greta Thunberg ausgesprochen.

Die Beiträge wurden gelöscht und die Facebook-Gruppe vorübergehend deaktiviert. Inzwischen ist sie wieder online. Der Initiator meint, er habe keine Wahl und müsse die Gruppe komplett auflösen, denn „das war nicht Sinn und Zweck“.

Die Facebook-Gruppe sollte eigentlich Spaß machen, unparteiisch und friedlich sein. Ein Ausschnitt der Beschreibung und Information von „Fridays for Hubraum“.

© Foto: Screenshot/Facebook

Stellung beziehen? Ok. Morddrohungen aussprechen? Ein No-Go.

Das meint Administrator Grau im Interview, dem durch die Gruppe schnell alles über den Kopf wuchs. Die Beiträge mit den Kommentaren wurden gelöscht, jedoch finden sich noch Screenshots dieser in den Sozialen Medien. Die Facebook-Community der „Hooligans gegen Satzbau“, eine Satireseite und nach eigenen Angaben einer „Initiative gegen Rechts-Schreibung“, hat einige Screenshots der Hass-Kommentare auf ihrer Seite veröffentlicht.

Achtung: Die Kommentare enthalten Sexismus, Behindertenfeindlichkeit und Aufrufen zur Gewalt.

Triggerwarnung und sexualisierte Gewalt: Hass und Hetze in den Kommentaren der deaktivierten Gruppe „Fridays for Hubraum“.

© Foto: Screenshot/Facebook

Das könnte dich auch interessieren: