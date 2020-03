Südtirol wird jetzt vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. Zuerst hatte unter anderem die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Risikogebiete sind laut RKI solche Gebiete, bei denen eine fortsetzende Übertragung des Coronavirus von Mensch zu Mensch vermutet werden kann.

Dazu zählen zum jetzigen Standpunkt (06.03.2020, 8.30 Uhr) folgende Gebiete:

China: Provinz Hubei inklusive der Stadt Wuhan

Iran: Provinz Ghom, Teheran

Italien: Südtirol, Region Emilia-Romagna, Region Lombardei, die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Coronavirus in Ulm: Infizierte kommen alle aus dem Südtirol-Urlaub

Die ersten bestätigten Coronavirus-Fälle in Ulm wurden am Dienstag bekannt. Die Patientin ist eine 45 Jahre alte Frau aus Ulm. Sie war in den Faschingsferien mit einer 20-köpfigen Gruppe im Skiurlaub in Südtirol. Die 20 Kontaktpersonen wurden bereits ermittelt.

Bei einem weiteren Fall in Ulm handelt es sich um einen 12-jährigen Jungen. Außerdem erkrankt sind zwei Männer in Ulm und zwei Männer in Langenau. Alle Betroffenen waren in Südtirol im Urlaub. Alle Teilnehmer der Reisegruppe befinden sich in häuslicher Isolation. Wie das abläuft und weitere Informationen zu den Coronavirus-Fällen bekommt Ihr hier:

Coronavirus in Neu-Ulm: Die Betroffenen waren in Südtirol

Am Donnerstag teilen das Bayerische Gesundheitsministerium und das Landratsamt Neu-Ulm mit, dass im Landkreis Neu-Ulm zwei Coronavirus-Fälle gemeldet wurden.

Betroffen ist ein Ehepaar. Sie waren gemeinsam mit der infizierten Ulmerin in Südtirol beim Skifahren.

Ein Virologe vom Uniklinikum Ulm klärt auf

Immer wenn Epidemien grassieren, sind Virologen besonders gefordert. So auch Professor Thomas Stamminger vom Ulmer Uniklinikum. Er erklärt, wie sich die Lage entwickeln kann, wie es mit einem Impfstoff ausschaut und wie das Personal in Ulm mit dem Virus umgeht.