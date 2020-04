Weltweit steigen die Zahlen der Infizierten und Toten durch die Ausbreitung des Coronavirus drastisch an. Auf der ganzen Welt gibt es nach Angaben der Johns Hopkins Universität (Stand 2. April, 16 Uhr) bereits 962.977 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, 49.180 sind daran gestorben. Insgesamt gelten 202.935 Menschen als geheilt. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die aktuelle Situation. Wir zeigen euch, welche Länder betroffen sind und wie die aktuelle Entwicklung ist.

Italien ist europaweit am schwersten von der Corona-Pandemie betroffen

Italien ist das weltweit am schwersten vom Coronavirus getroffene Land. Mehr als 13.000 Menschen sind dort an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Die Regierung hat die Ausgangsbeschränkungen bis zum 13. April verlängert.

Frankreich: Macron spricht von „Krieg“ gegen das Coronavirus

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron fand für die aktuelle Situation deutliche Worte: Er spricht vom „Krieg“ mit dem Coronavirus. Fast 58.000 Menschen haben sich in Frankreich mit dem Virus infiziert.

In Spanien sind mehr als 100.000 Menschen an Covid-19 erkrankt

Spanien zählt zu den weltweit am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder. Die Zahlen der Corona-Infizierten steigen dramatisch an – die Hauptstadt Madrid hat es besonders schwer getroffen, 42 Prozent der Todesfälle wurden dort registriert.

Corona in Großbritannien: Regierung reagierte spät

Die britische Regierung reagierte im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarn spät auf die Corona-Pandemie. Nach scharfer Kritik an fehlenden Corona-Testmöglichkeiten hat Regierungschef Boris Johnson angekündigt, die Zahl der Tests „massiv zu erhöhen“.

Schweden geht in der Corona-Pandemie einen Sonderweg

Anders als im Rest von Europa gibt es in Schweden keine strikten Maßnahmen. Weiterhin dürfen sich bis zu 50 Menschen treffen, Restaurants bleiben geöffnet. Besuche in Altersheimen wurden verboten und die größten, bislang noch offenen, Ski-Anlagen werden nun geschlossen.

In den USA gibt es mehr als 5.000 Corona-Tote

Weltweit gibt es in den USA die meisten Corona-Erkrankten – derzeit sind es 216.722. US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner wegen der Corona-Epidemie auf dramatische Opferzahlen in der nächsten Zeit vorbereitet. New York City gilt als das Epizentrum der Corona-Pandemie in den Vereinigten Staaten.

So ist die Lage in Deutschland

In Deutschland sind knapp 80.000 Menschen an Covid-19 erkrankt. Am Coronavirus starben 959 Menschen. Als mittlerweile wieder geheilt gelten 19.175. Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat die Regierung beschlossen, die Kontaktbeschränkungen bis nach Ostern auszuweiten. Das Robert Koch-Institut stellt in einer Echtzeitkarte aktuelle Zahlen für Deutschland zusammen.

Wie das Coronavirus Baden-Württemberg trifft

In Baden-Württemberg gibt es dem Gesundheitsministerium des Landes zufolge mehr als 14.662 Corona-Infizierte und 241 Tote. Das Alter der Toten liegt zwischen 41 und 98 Jahren, in 63 Prozent der Fälle waren die Verstorbenen 80 Jahre oder älter. Unterdessen sind 627 Personen wieder genesen.