Das Coronavirus hat auch die USA fest im Griff. Nun hat es in den USA für einen traurigen Rekord gesorgt: Innerhalb von 24 Stunden wurden nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore von Mittwochabend bis Donnerstagabend 1169 weitere Todesfälle registriert. Italien hatte bislang den traurigen Rekord zu verzeichnen. Dort sind am 27. März 969 Corona-Tote verzeichnet worden.

Coronavirus USA: Regierung prognostiziert mehrere hundert Tausend Tote

Bislang sind in den USA 5926 Menschen gestorben. Die Prognosen sehen jedoch deutlich höhere Zahlen voraus: Laut der US-Regierung könnten in den USA zwischen 100.000 und 240.000 Menschen an der von dem Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sterben.

Die weltweit meisten verzeichneten Todesopfer der Pandemie gibt es aber weiterhin in Italien, gefolgt von Spanien und den Vereinigen Staaten. In Italien zählte die Johns-Hopkins-Universität 13.915 Corona-Tote, in Spanien 10.003.

Zahl der Infektionen in den USA steigt auf 244.600

In der Zahl der registrierten Corona-Infektionsfälle liegen die USA hingegen mit weitem Abstand weltweit vorn. Laut Johns-Hopkins-Universität stieg die Zahl der Ansteckungen im Land bis Donnerstagabend auf rund 244.600.

Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen in den USA hängt auch damit zusammen, dass inzwischen deutlich mehr getestet wird. Laut US-Vizepräsident Mike Pence wurden inzwischen mehr als 1,3 Millionen Corona-Tests ausgeführt. Präsident Donald Trump sagte, täglich gebe es mittlerweile mehr als 100.00 Tests.

Corona Zahlen in New York: 1500 Tote in der Küstenstadt

Besonders dramatisch ist die Situation in New-York. Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden gibt es in New York City bereits mehr als 1500 Corona-Tote. Die Zahl der dortigen Infektionsfälle stieg auf fast 50.000.