Auch Großbritannien wurde von der Corona-Pandemie schwer getroffen: erstmals wurden dort mehr als 500 Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden durch das Coronavirus verzeichnet. Wie das Gesundheitsministerium in London am Mittwoch mitteilte, starben seit dem Vortag 563 Menschen an Covid-19. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind derzeit, Stand 1. April, 14.30 Uhr, 25.150 Menschen daran erkrankt. Es gibt in Großbritannien 1.789 Todesopfer durch das Coronavirus. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich, das England, Schottland, Wales und Nordirland umfasst, stieg damit auf 2352 an. Knapp 30 000 Menschen waren nachweislich mit dem Virus infiziert.

Tatsächliche Zahl der Infizierten ist vermutlich höher

Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte allerdings sehr viel höher sein. Großbritannien hat bislang im Vergleich zu Deutschland nur wenige Tests durchgeführt und lange mit der Einführung drastischer Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gezögert. Die nun bislang mit Abstand höchste Opferzahl für einen Tag weist auf eine beschleunigte Ausbreitung des Erregers hin.

Ausgangssperre kam in Großbritannien erst spät

Regierungschef Johnson war wegen seines lange zögerlichen Umgangs mit der Corona-Krise heftig kritisiert worden. Erst Anfang vergangener Woche war in Großbritannien eine dreiwöchige Ausgangssperre in Kraft getreten - viel später als in den meisten Ländern in Kontinentaleuropa wurde das öffentliche Leben in Großbritannien drastisch eingeschränkt. Kritiker fürchten, das Land könnte von der Pandemie noch härter getroffen werden als Italien.

Johnson wies seine Landsleute an, das Haus nur noch so wenig wie möglich zu verlassen. Alle Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, werden mit sofortiger Wirkung geschlossen. Sportliche Aktivitäten sind nur noch einmal am Tag und nur gemeinsam mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Ansonsten dürfe das Haus nur noch für den Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente und für den Weg zur Arbeit verlassen werden, sagte Johnson. Versammlungen von mehr als zwei Personen seien nicht mehr erlaubt und würden von der Polizei aufgelöst.

Mangel an medizinischer Ausstattung

Ein großes Problem in Großbritannien ist, dass viel zu wenig Beatmungsgeräte bereitstehen und der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) chronisch unterfinanziert und marode ist. Es mangelt unter anderem auch an Schutzausrüstungen wie Masken.

13-jähriges Kind ohne Vorerkrankung stirbt an Coronavirus

Schockierende Nachricht aus England: In London ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Londoner Krankenhauses King’s-College sowie der Familie des Jungen mit Namen Ismail sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen. Die Familie warte noch auf das Obduktionsergebnis, berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur PA.

Boris Johnson und Prinz Charles mit Corona infiziert

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich auch Premierminister Boris Johnson und Gesundheitsminister Matt Hancock mit dem Erreger angesteckt haben. Auf Twitter sprach Johnson über seine Symptome. Er habe sich selbst isoliert und arbeite von zu Hause. Auch Thronfolger Prinz Charles hatte sich mit Sars-CoV-2 infiziert – er ist aber wieder gesund. Der britische Thronfolger ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion aus der Selbstisolation entlassen worden. Das teilte ein Sprecher seiner Residenz Clarence House am Montag in London mit.

Expertin: Leben in Großbritannien könnte sich im Herbst normalisieren

Das Leben in Großbritannien dürfte sich nach Expertenangaben frühestens in etwa einem halben Jahr normalisieren. Ein zu schnelles Aufheben der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie könnte eine zweite Infektionswelle auslösen, warnte Jenny Harries, die die Regierung in Medizinfragen berät, am Sonntagabend in London. „Das bedeutet aber nicht, dass wir sechs Monate lang eine komplette Ausgangssperre haben werden.“ Die Maßnahmen müssten regelmäßig überprüft und angepasst werden.