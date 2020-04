Auch Großbritannien ist von der Corona-Pandemie (zunehmend) schwer getroffen: Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind derzeit, Stand 9. April, 4.30 Uhr, 61.474 Menschen an Covid-19 erkrankt. Zum Vergleich: Am Samstagabend waren es noch 42.441 gewesen. Den Angaben der Johns Hopkins University zufolge ist die Zahl der Toten drastisch gestiegen. In Großbritannien gibt es 7.111 Todesopfer durch das Coronavirus.

Behandlung bei Boris Johnson schlägt an

Die Behandlung beim britischen Premiere Boris Johnson, der mit dem Coronavirus infiziert ist, zeige Wirkung. Das teilte der Regierungssitz Downing Street am Mittwoch mit. Er werde weiterhin auf der Intensivstation des St. Thomas's Hospital in London behandelt und sei gut gelaunt.

Ein Regierungssprecher sagte Journalisten zudem, Johnson erhalte eine reguläre Sauerstoffbehandlung, könne aber selbstständig atmen. Er arbeite nicht, sei aber in der Lage, die für ihn notwendigen Kontakte zu pflegen.

Studie rechnet mit 66.000 Corona-Toten in Großbritannien

Einer Studie des IHME-Instituts der University of Washington zufolge könnte es europaweit in Großbritannien während der ersten Corona-Welle die meisten Todesopfer geben: bis Juli 66.000 Tote. Das wären weit mehr als in Italien, das den Berechnungen zufolge bis dahin 20.000 Tote zu verzeichnen hätte. Europaweit rechnen die Forscher mit 151.680 Toten.

Für die Untersuchung hat das IHME Daten zu Fallzahlen sowie Daten zur Sterblichkeit nach Alter der Bevölkerung in Italien, China und den USA zusammengetragen und die erwarteten Todeszahlen auf Basis jedes einzelnen Landes berechnet. Ein wichtiger Gesichtspunkt waren dabei auch die Kapazitäten auf den Intensivstationen der Länder. In Großbritannien stößt das Gesundheitssystem bereits jetzt an seine Grenzen.

Premierminister Boris Johnson auf Intensivstation: Sauerstoffzufuhr aber kein Beatmungsgerät

Der britische Premierminister Boris Johnson leidet seit zehn Tagen an Covid-19. Am Sonntagabend ist er wegen andauernder Symptome vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, am Montagabend wurde Johnson sogar auf die Intensivstation verlegt. Sein Zustand sei stabil, hieß es. Er soll bei Bewusstsein sein und musste bislang nicht an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden.

Am 27. März hatte Boris Johnson bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Daraufhin zog er sich zur Selbstisolation in seine Dienstwohnung in der Downing Street zurück.

Am Samstag hatte es zunächst geheißen, der britische Premierminister werde die Regierungsgeschäfte bis auf Weiteres wohl aus dem Krankenhaus heraus führen: Auch während seines Klinikaufenthalts werde der Premier laufend über die aktuelle Entwicklung informiert und leite weiterhin die Regierungsgeschäfte, sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick am Montag in der BBC. Das war allerdings vor der Meldung, dass Johnson auf die Intensivstation verlegt worden sei.

Historische Rede: Queen Elizabeth II. spricht zum Volk

Angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie hat sich die britische Königin Elizabeth II. in einer Sonder-Ansprache an ihr Volk gewendet. Die erst vierte Ansprache dieser Art in der 68-jährigen Regentschaft der Queen wurde am Sonntagabend ausgestrahlt. Königin Elizabeth II. hat die Briten in einer historischen Rede zum Durchhalten in der Coronavirus-Pandemie aufgerufen - und ihnen Mut zugesprochen. „Wir bekämpfen diese Krankheit gemeinsam“, sagte die 93 Jahre alte Monarchin in der mit Spannung erwarteten Ansprache. „Wenn wir vereint und entschlossen bleiben, werden wir sie überwinden.“

Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen ist es erst die vierte solche Rede des seit 1952 amtierenden britischen Staatsoberhaupts. Zuvor hatte sich Elizabeth II. 2002 beim Tod ihrer Mutter, Queen Mum, sowie vor der Beisetzung Prinzessin Dianas 1997 und während des Golfkriegs 1991 an die Briten gewandt.

Trauer in England um kleines Kind

Ein fünf Jahre altes Kind mit Vorerkrankungen ist in Großbritannien an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte der britische Staatsminister Michael Gove am Samstag bei einer Pressekonferenz in London mit. Es soll sich Medienberichten zufolge um das bisher jüngste Opfer der Corona-Pandemie in Großbritannien handeln.

Großbritannien will Zahl der Corona-Tests massiv erhöhen

Nach scharfer Kritik an fehlenden Corona-Testmöglichkeiten in Großbritannien hat Regierungschef Boris Johnson angekündigt, die Zahl der Tests "massiv zu erhöhen". Der Premierminister meldete sich in der Nacht zum Donnerstag in einer Videobotschaft von Downing Street aus, wo er unter Quarantäne steht. "Wir werden die Tests massiv ausweiten", sagte der Premierminister. Zuvor war die britische Regierung heftig kritisiert worden, weil selbst von den rund eine halbe Million Mitarbeitern im öffentlichen Gesundheitsdienst NHS gerade einmal 2000 bisher auf das Coronavirus getestet wurden.

Tatsächliche Zahl der Infizierten ist vermutlich höher

Die tatsächliche Zahl der Infizierten dürfte allerdings sehr viel höher sein. Großbritannien hat bislang im Vergleich zu Deutschland nur wenige Tests durchgeführt und lange mit der Einführung drastischer Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gezögert. Die nun bislang mit Abstand höchste Opferzahl für einen Tag weist auf eine beschleunigte Ausbreitung des Erregers hin.

Ausgangssperre kam in Großbritannien erst spät

Regierungschef Johnson war wegen seines lange zögerlichen Umgangs mit der Corona-Krise heftig kritisiert worden. Erst Anfang vergangener Woche war in Großbritannien eine dreiwöchige Ausgangssperre in Kraft getreten - viel später als in den meisten Ländern in Kontinentaleuropa wurde das öffentliche Leben in Großbritannien drastisch eingeschränkt. Kritiker fürchten, das Land könnte von der Pandemie noch härter getroffen werden als Italien.

Johnson wies seine Landsleute an, das Haus nur noch so wenig wie möglich zu verlassen. Alle Läden, die nicht zur Grundversorgung dienen, werden mit sofortiger Wirkung geschlossen. Sportliche Aktivitäten sind nur noch einmal am Tag und nur gemeinsam mit Mitgliedern desselben Haushalts erlaubt. Ansonsten dürfe das Haus nur noch für den Einkauf wesentlicher Dinge wie Lebensmittel und Medikamente und für den Weg zur Arbeit verlassen werden, sagte Johnson. Versammlungen von mehr als zwei Personen seien nicht mehr erlaubt und würden von der Polizei aufgelöst.

Mangel an medizinischer Ausstattung

Ein großes Problem in Großbritannien ist, dass viel zu wenig Beatmungsgeräte bereitstehen und der staatliche Gesundheitsdienst NHS (National Health Service) chronisch unterfinanziert und marode ist. Es mangelt unter anderem auch an Schutzausrüstungen wie Masken.

Wegen Corona: Tennis-Turnier Wimbledon fällt 2020 aus

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg fällt Wimbledon aus. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird das bedeutendste Tennis-Turnier der Welt in diesem Jahr auch nicht zu einem anderen Termin nachgeholt, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Ursprünglich sollte der Rasen-Klassiker vom 29. Juni bis 12. Juli in London ausgetragen werden. Nun soll die 134. Auflage der prestigeträchtigen Veranstaltung vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 stattfinden.

13-jähriges Kind ohne Vorerkrankung stirbt an Coronavirus

Schockierende Nachricht aus England: In London ist ein erst 13 Jahre alter Junge nach einer Infektion mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben des Londoner Krankenhauses King’s-College sowie der Familie des Jungen mit Namen Ismail sei über eine Vorerkrankung nichts bekannt gewesen. Die Familie warte noch auf das Obduktionsergebnis, berichtete am Mittwoch die Nachrichtenagentur PA.

Boris Johnson und Prinz Charles mit Corona infiziert

Am Freitag war bekannt geworden, dass sich auch Premierminister Boris Johnson und Gesundheitsminister Matt Hancock mit dem Erreger angesteckt haben. Auf Twitter sprach Johnson über seine Symptome. Er habe sich selbst isoliert und arbeite von zu Hause. Auch Thronfolger Prinz Charles hatte sich mit Sars-CoV-2 infiziert – er ist aber wieder gesund. Der britische Thronfolger ist nach seiner überstandenen Corona-Infektion aus der Selbstisolation entlassen worden. Das teilte ein Sprecher seiner Residenz Clarence House am Montag in London mit.

Expertin: Leben in Großbritannien könnte sich im Herbst normalisieren

Das Leben in Großbritannien dürfte sich nach Expertenangaben frühestens in etwa einem halben Jahr normalisieren. Ein zu schnelles Aufheben der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie könnte eine zweite Infektionswelle auslösen, warnte Jenny Harries, die die Regierung in Medizinfragen berät, am Sonntagabend in London. „Das bedeutet aber nicht, dass wir sechs Monate lang eine komplette Ausgangssperre haben werden.“ Die Maßnahmen müssten regelmäßig überprüft und angepasst werden.