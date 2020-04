In Russland nahm die Zahl der Corona-Fälle innerhalb kürzester Zeit rapide zu. Die meisten Neu-Infektionen mit dem Coronavirus werden im Großraum Moskau gemeldet, derzeit sind es knapp 30.000. Im eigenen Land spricht die russische Führung von einer zunehmend ernsten Lage.

Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind in Russland derzeit, Stand 21. April, 15.38 Uhr,

456 Menschen sind an den Folgen des Corovavirus gestorben

3.873 Menschen gelten als wieder genesen

Sprunghafter Anstieg bei Corona-Infektionen in Russland

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Russland sprunghaft an: Während es vor einer Woche, am vergangenen Dienstag, noch rund 20.000 Fälle waren, sind es am 21. April 52.700. Am Montag, 20. April, wurde die Rekordzahl von 4200 Neu-Infektionen vermeldet.

In Moskau gelten strenge Ausgangssperren

In Moskau gelten bis zum 1. Mai strenge Ausgangsbeschränkungen. Die Hauptstadtbewohner dürfen ihre Häuser nur verlassen, um zur Arbeit zu gehen, mit ihrem Hund Gassi zu gehen, den Müll zu entsorgen oder im nächstgelegenen Geschäft einzukaufen. Vergangene Woche verschärften die Behörden die Beschränkungen ein weiteres Mal, indem sie ein digitales System zur Erfassung von Bewegungen einführten. Jeder, der mit seinem Auto oder dem öffentlichen Nahverkehr fährt, muss zunächst einen digitalen Passierschein beantragen. Seit dem 30. März 2020 gelten in der Stadt Moskau allgemeine Ausgangsbeschränkungen.

Proteste gegen Ausgangssperre im Süden Russlands

Im Süden Russlands haben Hunderte Menschen gegen die Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie demonstriert. In Wladikawkas, der Hauptstadt der Teilrepublik Nordossetien im Nordkaukasus, warfen viele Teilnehmer den Behörden mangelnde Transparenz im Umgang mit dem Virus vor und beklagten den Verlust von Arbeitsplätzen, wie lokale Medien berichteten. Nach Angaben des Bürgerrechtsportals OWD-Info gab es mehrere Festnahmen. Die Polizei habe auch Schlagstöcke eingesetzt. Die Zahl der Teilnehmer der nicht genehmigten Protestaktion wurde mit bis zu 1500 angegeben. Der Unmut der Menschen richtete sich vor allem gegen die Regionalregierung.

Russland warnt vor Panik nach Ölpreisabsturz

Nach dem historischen Ölpreisabsturz in den USA warnt die rohstoffreiche Großmacht Russland vor Panik auf den Weltmärkten. „Alle Experten sind sich einig, dass dies kein Grund für eine übermäßig negative Einschätzung der aktuellen Lage ist“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. Die Ölpreise zeigten zwar keinen positiven Trend, aber sie unterliegen auch keinen erdrutschartigen Veränderungen, meinte der Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Deshalb gebe es auch keinen Grund für eine apokalyptische Stimmung.

Krankenhaus für Corona-Patienten im Eiltempo gebaut

Die russische Hauptstadt Moskau hat im Eiltempo von nur einem Monat ein Krankenhaus für die Behandlung von Patienten mit dem Coronavirus gebaut. Die ersten 20 Patienten seien bereits eingeliefert worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Bis zu 800 Menschen können demnach in der Klinik am Stadtrand von Moskau behandelt werden. Notfalls könnten auch 900 Betten bereitgestellt werden. „Bis heute haben mehr als 500 Mitarbeiter ihre Arbeit aufgenommen, und wir stellen weiter Spezialisten ein“, sagte Chefarzt Sergei Perechodow. Mehr als 1000 Fachärzte sollen dort arbeiten. Für Mitarbeiter wurden auf dem riesigen Gelände auch Unterkünfte gebaut, sodass sie auch vor Ort übernachten könnten, hieß es.

Russland verschiebt große Siegesparade am 9. Mai

Für Russland ist es das wichtigste politische Ereignis des Jahres: Nun musste Kremlchef Wladimir Putin die große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler für den 9. Mai absagen. Die Risiken wegen des Virus erlaubten keine Vorbereitung auf die Parade, sagte Putin. Sie solle aber noch in diesem Jahr stattfinden.

Russische Wirtschaft: Verdopplung der Arbeitslosenzahl droht

In Russland bleibt die Arbeit in den meisten Unternehmen bis zum 1. Mai eingestellt. Davon ausgenommen sind produzierende Firmen, die ihren Betrieb nicht einstellen können, Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Krankenhäuser und Behörden. Taxi- und Carsharing-Anbieter mit Ausnahme der offiziellen Verkehrsdienstleister werden den Betrieb vorerst nicht wiederaufnehmen. Russland erwartet wegen der Corona-Krise eine Verdoppelung der Arbeitslosenzahl auf acht Millionen. Diese Zahl nannte Rechnungshofchef Alexej Kudrin letzte Woche am Montag in der Zeitung „RBK“. Russische Gewerkschaften bestätigten diese Einschätzung nach Informationen der Agentur Interfax. Im Februar waren 3,4 Millionen Russen ohne Job. Präsident Wladimir Putin hatte landesweit arbeitsfrei bis Ende des Monats bei voller Lohnfortzahlung angeordnet. Vor allem der Klein- und Mittelstand sieht sich deshalb in schwerer Not und erwartet Massenentlassungen.

Wie die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer mitteilt, ist der Wochenumsatz der kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) ist in drei Wochen Selbstisolation nach Angaben der Tinkoff Bank im Schnitt um 20 bis 30 Prozent gegenüber Februar-März geschrumpft. In einigen Branchen betrug der Rückgang sogar 60 bis 80 Prozent, einzelne Sparten dagegen schlossen mit einem Plus.

Wladimir Putin zur Corona-Pandemie

Laut dem russischen Präsident Wladimir Putin stehe der Höhepunkt der Epidemie noch bevor. Es sei aber gelungen, dass sich das Virus nicht mehr so schnell ausbreite. „Dies sollte uns aber auf keinen Fall beruhigen.“ Er sagte auch, dass sein Land aktiv an der Entwicklung von Medikamenten, darunter Impfstoffe, arbeite. „Tatsächlich läuft diese Arbeit sehr gut.“ Putin kündigte zudem an, dass Vorschriften für vorklinische und klinische Studien und der Registrierung von Medikamenten möglicherweise vereinfacht und Fristen verkürzt werden könnten.

Putin hat sein Land in der Corona-Krise bereits am 8. April auf harte Zeiten eingeschworen. „Ich verstehe, dass sich schon Müdigkeit, die schwere Last finanzieller, häuslicher und anderer irdischer Probleme angestaut haben. Ihr gewöhnlicher Lebensrhythmus ist zerstört.“

Was zur Einreise nach Russland gilt

Wie das Auswärtige Amt mitteilt, gelten seit 30. März 2020 erhebliche Beschränkungen für die Einreise und Ausreise über die Landgrenze der Russischen Föderation. Das Überschreiten dieser Grenze ist für Reisende grundsätzlich nicht mehr möglich. Es gelten einige Ausnahmen. Alle Einreisenden sind verpflichtet, sich anschließend für 14 Tage in der Wohnung selbst zu isolieren. Das gilt auch für Personen, die im selben Haushalt leben. Diese Personen dürfen nicht zur Arbeit gehen und haben sich bei der örtlichen Hotline zu melden, der sie ihre Kontaktdaten einschließlich ihrer Meldeadresse und ihrer Wohnadresse sowie ihre Aufenthaltsorte und Aufenthaltszeiten im Ausland mitzuteilen haben. Seit dem 27. März 2020 wurden alle internationalen Flüge von und nach Russland eingestellt.