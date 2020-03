Das Coronavirus legt den Straßenverkehr lahm. Die Grenzen von Österreich nach Italien sind geschlossen, die österreichischen Behörden führen Einreise- und Gesundheitskontrollen durch. Und zwar so extrem, dass sich am Mittwochabend, 11. März, die Lkws in Richtung Brenner rund 80 Kilometer lang gestaut haben. Der Stau ging von der Autobahnausfahrt Bozen-Nord bis zum Brenner.

Wie hoch sind Zeitverlust und Mehrkosten?

Wie der Radiosender Rai Südtirol berichtet, seien die neuen Kontrollen laut Thomas Baumgartner, Präsident der italienischen Frächtervereinigung „Anita“, ein extremer Zeitverlust. Ein Lkw bräuchte auf seinem Weg nach Norden allein durch die Kontrollen am Brenner rund drei bis vier Stunden länger. So würden die Fahrer oft den Anschluss für die „Rollenden Landstraßen“ verlieren. Das sind spezielle Züge, die ganze Lkw transportieren. Laut Baumgartner koste die Verzögerung rund 450 Euro pro Fahrt. Bei 100 000 Lkw im Monat seien das für den Transport von Waren aus Italien im Monat Mehrkosten von 45 Millionen Euro.

So sehen die Grenzkontrollen in Österreich aus

Die Beamten machen Stichproben und kontrollieren Durchreisende auf Fieber. Außerdem nehmen sie Personalien auf. Einreisen darf man nur noch, wenn man per Attest nachweisen kann, dass man nicht mit dem Coronavirus infiziert ist.

Was ist mit den Einheimischen?

Einheimische dürfen generell nach Österreich zurückkommen. Allerdings müssen sie nach der Heimkehr erst einmal 14 Tage in Quarantäne.

Auch andere Länder sprechen Einreiseverbote aus und machen Fiebertests: