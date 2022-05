Lange Zeit galt Bundeskanzler Olaf Scholz als zu zögerlich und zu schweigsam gegenüber dem Ukraine-Krieg. Das will der Bundeskanzler nun offenbar ändern. Wie heute aus Pressemitteilungen bekannt wurde, will Olaf Scholz am 8. Mai mit einer Rede im deutschen Fernsehen an die deutschen Bürger wenden.

Was ist das Thema der TV-Ansprache von Bundeskanzler Scholz?

der TV-Ansprache von Bundeskanzler Scholz? Wann und wo wir die Rede live im TV zu sehen sein?

TV Ansprache Olaf Scholz: Darum wird es gehen

Das alles bestimmende Thema in seiner Rede wird ohne Zweifel der Krieg in der Ukraine sein. Zu erwarten ist auch, dass er im Zuge dessen auch auf Präsident Putin zu sprechen kommen wird und dessen kontinuierlichen Drohungen gegenüber dem Westen mit einem Atomkrieg.

Ohne Zweifel wird er wohl auch auf das von ihm gewählte, besondere Datum zu sprechen kommen. Am 8. Mai 1945 – vor 77 Jahren – endete der zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation des Nazi-Regimes. In Zeiten eines erneuten Krieges in Europa ist die Ansprache Scholz im TV am 8. Mai ein historisch besonders bedeutsames Datum.

Fernsehansprache Scholz: Live, Ausstrahlung, Sender

Die TV-Ansprache des Kanzlers wird auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal des ZDF zu sehen sein. Aktuell ist für die Rede folgende Sendezeit in ihrem Programm:

8. Mai 2022, um 19.30 Uhr im ZDF

Die Rede soll laut einer Pressemitteilung nur wenige Minuten gehen. Die Ansprache wird dabei aktuellen Informationen zufolge nicht live sein, sondern am Nachmittag aufgezeichnet werden. Die Entscheidung des Kanzlers sich an die Bundesbürger zu wenden sei auch kurzfristig gefallen. Die Fernsehsender wurden erst Mitte dieser Woche darüber informiert.

Bereits am 4. Mai hat der Bundeskanzler sich auf der Klausurtagung zum Bundeskabinett auf Schloss Meseberg über den anhaltenden Kriegszustand in Europa geäußert. Mehr dazu, seht ihr im Video:

Tag des Sieges in Russland

Am 9. Mai feiert man in Russland zudem den „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland. Putin hatte angekündigt bis dahin einen Erfolg bzw. Sieg über die Ukraine vorzuweisen. Seine Reaktionen an diesem Tag werden, sollte kein militärisch eindeutiger Sieg für ihn erfolgen, bleiben abzuwarten.