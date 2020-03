Der US-Ostküstenstaat New York mit der gleichnamigen Millionenmetropole hat sich zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie in den USA entwickelt.

Zahl der Corona-Erkrankten und Toten steigt täglich

Täglich steigt die Zahl der Corona-Infizierten und Toten an. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität sind in New York City, Stand 31. März, 7 Uhr, 38.087 Menschen an Covid-19 erkrankt, gestern waren es noch 33.768. Die Zahl der Todesopfer stieg innerhalb eines Tages von 776 auf 914.

Bei rund 60.000 Menschen im Bundesstaat New York sind bereits Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen, mehr als die Hälfte davon also in der Millionenmetropole. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio zeichnete am Sonntag ein dramatisches Bild der Lage in der Millionenmetropole. „Hier in New York fühlt es sich wortwörtlich an wie zu Kriegszeiten.“

Planung von Notkliniken in New York

New York plant vier weitere provisorische Notkliniken. Neben den bereits aufgebauten Krankenhäusern sollen Gebäude in den Stadtteilen Brooklyn, Queens, Staten Island und der Bronx umfunktioniert werden, sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Samstag bei seiner täglichen Krisen-Pressekonferenz. Es werden unter anderem im Central Park und im Konferenzzentrum Javits Center Behelfs-Krankenhäuser eingerichtet. Lokale Behörden haben immer wieder gewarnt, dass die Kapazitäten der Krankenhäuser dort nicht ansatzweise auf die Ansteckung weiter Teile der Bevölkerung vorbereitet seien. Es könnte zu Engpässen bei Beatmungsgeräten kommen.

Ankunft eines Lazarettschiffs in New York

Die Krankenhäuser in New York sollen zudem durch ein Lazarettschiff entlastet werden. Am Montag legte am Hafen von New York das Marine-Krankenhausschiffs „USNSComfort“ an. Das Lazarettschiff hat 1000 Betten und 12 Operationssäle. Auf dem Schiff sollen Patienten versorgt werden, die nicht mit dem Virus infiziert sind – um so in den Krankenhäusern der Stadt Betten für Coronavirus-Patienten frei zu machen. Zuletzt hatte die „USNS Comfort“ nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 im Hafen von New York angelegt.

UN spendet 250 000 Gesichtsmasken für Corona-Pandemie in New York

Die Vereinten Nationen spenden den USA 250.000 Gesichtsmasken für die besonders heftig von der Corona-Pandemie getroffene Millionenstadt New York. Man hoffe, dass man die Ärzte und Pfleger in der Metropole damit unterstützen könne. Die Masken kommen den UN zufolge aus eigenen Lagern in New York. Immer wieder haben Krankenhäuser in der Stadt im angesichts stark ansteigender Patientenzahlen gewarnt, dass ihnen in den kommenden Wochen wichtige medizinische Ausrüstung wie Schutzkleidung ausgehen könnte.

Trump entscheidet gegen Quarantäne für New York und andere Staaten

Trotz der sich zuspitzenden Coronavirus-Krise sind nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Überlegungen für eine Quarantäne der Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut vorerst vom Tisch. „Eine Quarantäne wird nicht notwendig sein“, schrieb Trump am Samstag auf Twitter.

Auf Empfehlung seiner Coronavirus-Arbeitsgruppe und nach Beratungen mit den Gouverneuren der drei betroffenen Bundesstaaten habe er die Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, „starke Reisehinweise“ zu veröffentlichten. Darin werden Einwohner von New York, New Jersey und Connecticut nun dazu angehalten, in den kommenden 14 Tagen auf nicht notwendige inländische Reisen zu verzichten. Dies gelte nicht für Arbeitnehmer beispielsweise im Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungsunternehmen oder in der Lebensmittelindustrie. Eine generelle Reisewarnung oder -beschränkungen für inländische Reisen sprach die Behörde nicht aus.

Wegen Corona: New York verschiebt Vorwahlen für die Präsidentschaft

Wegen der Corona-Kriese verlegt der US-Bundesstaat New York nun auch seine Vorwahlen im Präsidentschaftsrennen. Statt am 28.04.2020 würden die Abstimmungen nun am 23.06.2020 stattfinden. Damit folgt New York einer Reihe weiterer Staaten, die ihre Wahlen angesichts der Pandemie bereits verschoben haben.