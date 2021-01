Ein 94 Jahre alter Autofahrer ist in Deißlingen mit Vollgas in die Aussegnungshalle eines Friedhofs gefahren. Der Senior erlitt dabei leichte Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann hatte am Samstagnachmittag auf dem Vorplatz der Halle im Kreis Rottweil wenden wollen. Dabei fuhr er sich mit dem Heck des Wagens in einem Schneehaufen fest.

Als er sein Auto mit Vollgas befreien wollte, drehten den Angaben nach die Reifen durch und begannen zu rauchen. Als sie wieder Halt fanden, schoss der Wagen über den vereisten Platz, durchbrach die Glasfront der Aussegnungshalle, durchquerte das Innere und kam erst an einem Rednerpult zum Stehen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Gebäude auf ungefähr 10 000 Euro.