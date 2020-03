Beim Löschen eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus im Neckar-Odenwald-Kreis haben Rettungskräfte einen 91 Jahre alten Mann tot geborgen. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag erklärte, war noch unklar, ob der Mann durch den Brand am Sonntagmorgen oder bereits zuvor gestorben war. Auch die Brandursache war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst noch nicht geklärt. Als sich die freiwillige Feuerwehr mit 45 Einsatzkräften Zugang zu der stark verrauchten Wohnung verschaffte, loderten darin keine offenen Flammen mehr. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro.

Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft