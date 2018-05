Bretten 89-Jähriger rutscht mit Auto Abhang herab und stirbt

Bretten / DPA

Ein 89-Jähriger ist in Bretten (Kreis Karlsruhe) mit seinem Auto einen Abhang heruntergerutscht und später an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, hatte der Senior am Samstag einem entgegenkommenden Wagen ausweichen müssen und daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er fuhr mit seinem Wagen durch ein angrenzendes Grundstück, rutschte einen Abhang hinunter und kam auf dem Gleisbett einer Stadtbahn zum Stehen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag starb.

