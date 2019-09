Tödliche Verletzungen hat sich eine 87 Jahre alte Autofahrerin bei einem Unfall in Sigmaringen am Freitag zugezogen. Ein 59 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt. Die Seniorin geriet nach Auskunft der Polizei aus zunächst ungeklärter Ursache mit der vorderen linken Seite ihres Fahrzeugs in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 59-jährigen Autofahrers zusammen.

