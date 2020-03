Rund 850 der insgesamt 24.500 baden-württembergischen Polizeibeamten befänden sich derzeit in Isolation, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. In aller Regel handle es sich um Urlaubsheimkehrer aus Risikogebieten. Das entspreche aber zahlenmäßig der Lage in einer Hochphase der Grippe. Die Infektionen bei der Polizei lägen im „niedrigen zweistelligen Bereich“. Allerdings stelle das Virus eine psychische Belastung dar für die Beamten. „Die Lage geht auch an Polizisten nicht spurlos vorüber.“

Trotz Corona: Klassische Polizeiarbeit bleibt gewährleistet

Der Dienst etwa bei Großveranstaltungen falle nun weg, was die Beamten entlaste. Dafür gebe es mehr Arbeit etwa beim Grenzschutz. „Die klassische Polizeiarbeit wird gewährleistet“, sagte der Sprecher. Der Notruf 110 habe immer noch Priorität im täglichen Geschäft. Aber die Beamten hätten auch ein Auge etwa auf Ansammlungen auf Kinderspielplätzen. Dabei setze man zunächst auf ein belehrendes Gespräch statt auf Bußgelder. „Vielleicht ist es noch nicht überall angekommen.“