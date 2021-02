Bei einem Brand in einem Pflegeheim ist eine Seniorin so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber sie in eine Klinik fliegen musste. Warum das Feuer am Mittwoch in dem Zimmer der 85-Jährigen in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ausbrach, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Das Pflegepersonal habe die Flammen aber schnell gelöscht und so Schlimmeres verhindert, teilten die Beamten mit.

