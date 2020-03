Eine 83 Jahre alte Autofahrerin hat nahe Zell unter Aichelberg (Kreis Göppingen) einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Die Seniorin habe beim Einbiegen auf eine Landstraße die Vorfahrt eines 35-Jährigen missachtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch die Wucht des Aufpralls sei ihr Wagen am Samstagnachmittag zudem gegen das Auto eines 57-Jährigen geschleudert worden. Die Unfallverursacherin sei schwer verletzt in dem Wrack eingeklemmt worden. Die Feuerwehr befreite sie. Der 35-Jährige und seine 31 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Mitteilung der Polizei