Nach einem Küchenbrand im Zollernalbkreis ist ein 82-Jähriger gestorben. Bei dem Brand am vergangenen Montag in Rangendingen hatte der Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Dort verstarb er am Mittwoch, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag berichtete.

Das Feuer war beim Kühlschrank in der Wohnung des Mannes ausgebrochen. Eine Angehörige hatte den Brand entdeckt und den bewusstlosen Senior ins Freie gebracht. Nach der Reanimation durch den Rettungsdienst wurde er in die Klinik geflogen. Ursache für den Brand könnte nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt am Kühlschrank gewesen sein.