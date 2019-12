Er prallte erst mit seinem Auto in das Heck eines Kleinwagens, wurde dann auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort von einem Laster erfasst: Ein 81-Jähriger ist am Donnerstag bei Dotternhausen (Zollernalbkreis) ums Leben gekommen. Sein Kleinwagen, der am Ende eines Rückstaus stand, wurde auf ein davor stehendes Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes geschoben. Die 55 Jahre alte Fahrerin und ein Insasse des DRK-Fahrzeugs erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann habe möglicherweise noch vor dem Auffahrunfall einen Herzinfarkt erlitten, hieß es von der Polizei. Ob er daran starb und später an seinen Verletzungen, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei