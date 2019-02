Heidelberg / DPA

Eine 80-jährige Fußgängerin ist bei einem Verkehrsunfall in Heidelberg tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat die Seniorin am Freitag an einer Fußgängerampel die Straße, als ein Lastwagen mit Anhänger an eben dieser Ampel losfuhr. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer ein grünes Lichtsignal. Der Lastwagen erfasste die Frau. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Pressemitteilung der Polizei