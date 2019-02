Heilbronn 70-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Heilbronn / DPA

Ein 70 Jahre alter Mann ist in Heilbronn von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Fußgänger war am Samstagabend beim Überqueren einer Straße von dem Auto getroffen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Durch den Aufprall wurde er zunächst auf das Auto und dann auf den Mittelstreifen geschleudert. Ein Krankenwagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es gebe Hinweise darauf, dass der 70-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken gewesen sei, so ein Polizeisprecher. Die 24 Jahre alte Fahrerin des Autos blieb unverletzt.

