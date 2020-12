Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 70-Jährigen in Heilbronn sucht die Polizei nach einem Unbekannten. Der Mann komme sowohl als Zeuge sowie als Tatverdächtiger in Frage, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittlungsgruppe habe bereits zahlreiche Menschen überprüft. Bislang ohne Erfolg. Das Opfer war Anfang September mit lebensgefährlichen Verletzungen am Alten Friedhof gefunden worden. Er starb später in einer Klinik. Eine Obduktion hatte ergeben, dass der 70-Jährige gewaltsam zu Tode kam.