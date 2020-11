Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Pforzheim ist ein 66-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die beiden unbekannten Täter seien maskiert gewesen und flüchtig, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Die Hintergründe zu der Tat am Mittwochabend waren zunächst unklar. Der 66-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden.