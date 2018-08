Altdorf / DPA

Eine 64 Jahre alte Frau ist in Altdorf (Kreis Böblingen) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 77 Jahre alte Fahrer habe die Fußgängerin übersehen, als sie die Straße überqueren wollte, teilte die Polizei in Ludwigsburg am Sonntag mit. Bei dem Unfall am Samstag sei die Frau auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

