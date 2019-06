Ein 53-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag bei einer schweren Kollision mit einem Pkw im Bodenseekreis tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf einer Kreisstraße bei Bermatingen unterwegs, als eine 22-jährige Autofahrerin ihm beim Einfahren in die Kreisstraße die Vorfahrt nahm. Laut Polizei erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, die 22-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.

Pressemitteilung