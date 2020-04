Ein Bienenschwarm hat sich in Heidelberg verirrt und ist auf dem Fenster eines Friseursalons gelandet. Ein Imker fing die etwa 5000 Tiere ein und brachte sie weg, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Warum sich die Bienen am Samstag ausgerechnet an dem Fenster gesammelt hatten, wem sie gehörten und wohin sie gebracht wurden, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher. Mit rechtlichen Konsequenzen müssten die Bienen jedoch nicht rechnen, witzelten die Beamten in ihrer Mitteilung.

Mitteilung der Polizei